Mortalidad, síntomas y efectividad a las vacunas: lo que debes saber sobre ómicron  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Originaria en Sudáfrica, detectada en 20 países y calificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como "preocupante" es la nueva variante del covid-19, llamada ómicron.



Su presencia de esta nueva versión del coronavirus aún no está confirmada en Honduras, pero la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, explicó que “lo primero que hemos hecho es establecer una vigilancia epidemiológica en los aeropuertos revisando cualquier viajero que viene de Sudáfrica” para evitar la propagación.



Sin embargo, Flores comentó que está a la espera de los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la toma de decisiones que sean rápidas y pertinentes.



Asimismo, Flores puntualizó que las festividades de Navidad y Fin de Año pudieran “representar otra amenaza” para el país.



No obstante para hacerle frente a esta variante, el 70% de la población en Honduras cuenta con la primera dosis de la vacuna anticovid y alrededor del 48% con su esquema de refuerzo.

Esto es lo que se sabe de Ómicron:

¿Qué es la variante ómicron?

Esta nueva versión identificada por primera vez en Botsuana y Sudáfrica, ha despertado la preocupación de científicos y funcionarios de salud pública debido a un número inusualmente elevado de mutaciones que tienen el potencial de hacer que el virus sea más transmisible y menos susceptible a las vacunas existentes.



La Organización Mundial de la Salud la ha descrito como “variante preocupante” y el lunes advirtió que los riesgos globales que plantea son “muy elevados”, a pesar de lo que los funcionarios describieron como una vorágine de incertidumbres.

¿Debemos preocuparnos?

Los expertos en salud pública han pedido cautela, señalando que todavía no hay pruebas sólidas de que ómicron sea más peligrosa que variantes anteriores, como la delta, que superó con rapidez a sus predecesoras en Estados Unidos y otros países.



Pese a lo anterior varios países del mundo le han cerrado las puertas a viajeros de Sudáfrica aunque la OMS catalogo este acto como "inútil".



¿Las vacunas son efectivas?

Se espera que las vacunas proporcionen cierta protección contra la variante ómicron porque no solo estimulan los anticuerpos, sino también otras células inmunitarias que atacan a las células infectadas por el virus.



Las mutaciones de la proteína de la espícula no atenúan esa respuesta, que la mayoría de los expertos consideran decisiva para prevenir la enfermedad grave y la muerte.



Si tengo mi esquema de vacunación completo e incluso me he puesto la vacuna de refuerzo, ¿por qué debería preocuparme por la variante ómicron?



Al igual que la variante delta, que se identificó por primera vez en la India, el surgimiento de otra variante preocupante en el mundo en desarrollo apunta a un problema más fundamental al que se enfrenta la comunidad mundial tras más de un año y medio de pandemia.



El acaparamiento de vacunas por parte de los países ricos, mientras las naciones más pobres batallan para obtenerlas, representa más oportunidades para que el SARS CoV-2 se reproduzca y mute entre la población no vacunada.



A mayores mutaciones, mayores posibilidades de que el virus se vuelva más infeccioso, inmunorresistente o letal.



¿Por qué se llama ómicron?

Cuando la OMS empezó a nombrar las variantes del coronavirus que fueron surgiendo, recurrieron al alfabeto —alfa, beta, gamma, delta y así sucesivamente— para que fueran más fáciles de describir. La primera “variante de preocupación”, alfa, fue identificada en el Reino Unido a finales de 2020 y pronto la siguió beta en Sudáfrica.



Pero habrá quienes hayan notado que el sistema se ha brincado las siguientes dos letras del orden alfabético: nu y xi.



Los funcionarios consideraron que nu sería confundida con la palabra new (nuevo) en inglés y la siguiente letra, xi, es un poco más complicada.



Los funcionarios de la OMS dijeron que se trataba de un apellido común y por ello se prestaba a la confusión. Algunas personas observaron que también es el apellido del máximo líder de China, Xi Jinping.