"Era un buen padre": Muere latino al intentar evadir la tarifa del metro en Nueva York

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Un joven latino de 28 años falleció tras romperse el cuello al intentar saltar los torniquetes del metro de Queens, en Nueva York.

El hombre fue identificado como Christopher de la Cruz, padre de familia, según revelaron fuentes oficiales.

Cruz arribó a la estación de Forest Hills-71st, el pasado domingo 2 de enero, sin embargo no se imaginó que en ese lugar perdería la vida.

De acuerdo al New York Post, el joven trató de brincar en la entrada para no pagar el valor de la tarifa por viaje, pero no lo consiguió. Pese a que intentó en varias ocasiones que sus pies cruzaran los tubos metálicos, no lo logró y terminó perdiendo el equilibrio. Posteriormente, cayó de cabeza.

El cuello de Christopher se golpeó contra el piso, rompiéndose de inmediato, provocando que sus pies quedaran en sentido opuesto.

Videos del accidente -divulgado en las redes sociales- muestran a Cruz tratando de saltar el torniquete luego de ingresar a la estación de metro y tras tambalearse con su enorme mochila por algunos segundos, decidió cambiar de torniquete y burlar el paso; hasta que finalmente pudo voltear el torniquete sin éxito.

El padre de familia se estrelló sobre su cabeza, muriendo de forma casi instantánea.

Medios locales detallaron que la víctima fue hallada por policías, quienes solicitaron atención médica de emergencia. Sin embargo, minutos después fue declarado muerto en el lugar.

El trágico hecho ocurrió alrededor de las 6:45 de la mañana. No se pudo hacer nada para salvar su vida.

Por otra parte, la policía manifestó que Christopher había estado bebiendo y parecía poco estable al caminar.

"¿Qué puedo decir? Cometió un error... Era un buen hombre, era un buen padre", lamentó José de la Cruz, padre del ahora fallecido.

Cabe mencionar que el costo de un viaje sencillo en el metro de la ciudad de Nueva York es de nada menos de 2.75 dólares por persona, equivalente a 67.29 lempiras.

