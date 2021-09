Reelecto pero debilitado, Justin Trudeau inicia su tercer mandato en Canadá  

MONTREAL, CANADÁ.- El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reelegido sin mayoría, podrá formar gobierno pero se verá obligado a trabajar con los pequeños partidos, de los que dependerá su supervivencia política, algo que quería evitar al convocar las elecciones anticipadas.



Los resultados, aún preliminares y publicados el martes por la mañana, sitúan a los liberales de Trudeau en una posición casi idéntica a la de antes de la disolución del Parlamento: obtuvieron 158 de los 338 escaños de la Cámara de los Comunes, sólo tres más que antes.



El Partido Conservador se mantuvo sin cambios, con 119 diputados. El Bloc Québécois (independentista) obtuvo por su parte 34 escaños, el Nuevo Partido Democrático (NDP, izquierda), 25, y el Partido Verde, dos.



Así, Trudeau tendrá que lidiar con un gobierno en minoría. Pero antes de entrar en el meollo de las consultas, se acercó a la gente el martes en una estación de metro de su circunscripción de Montreal, se hizo selfies entre dos escaleras mecánicas, diciendo algunas palabras en francés a unos y en inglés a otros.



"Estoy muy contenta con la forma en que ha manejado el covid" y "feliz de saber que es él quien nos va a sacar de aquí", dijo entusiasmada Giugetta Iovino, que se desvió para ver a Trudeau.



Algunos prefieren recordarle sus compromisos: "Cuento con usted para que actúe por el medio ambiente", le gritó una joven.



En su discurso de victoria del lunes por la noche, Trudeau prometió ofrecer un "futuro brillante" a los canadienses una vez que el país salga de la pandemia.



"Les escucho cuando dicen que sólo quieres volver a las cosas que te gustan, sin preocuparte por esta pandemia o por unas elecciones", dijo.



"Mi más calurosa felicitación, mi querido Justin Trudeau", tuiteó el martes el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, subrayando que se necesitan "amistades fuertes" para "promover soluciones multilaterales".



Sin embargo, el presidente estadounidense Joe Biden no ha reaccionado.

"Fracaso"

Tras un comienzo bastante favorable y unas encuestas alentadoras, Trudeau tuvo una campaña electoral especialmente complicada, que casi se convirtió en una desautorización personal. El desgaste del poder se notó y la "Trudeaumanía" de 2015 parecía lejana.



"Los canadienses no le dieron al señor Trudeau el mandato mayoritario que quería", dijo la líder conservadora Erin O'Toole el lunes por la noche tras su derrota.



Al convocar las elecciones anticipadas a mediados de agosto, Trudeau esperaba que su gestión de la pandemia (el país tiene una de las tasas de vacunación más altas del mundo) le ayudara a recuperar la mayoría en la Cámara de los Comunes que había perdido en las elecciones de 2019.



"Para Justin Trudeau, esto es claramente un fracaso. Acabamos teniendo la misma imagen con un ángulo ligeramente diferente", dijo a la AFP André Lamoureux, profesor de la Universidad de Quebec en Montreal.



Según él, los liberales "no necesitan un gobierno de coalición porque, como en los últimos dos años, podrán negociar cada proyecto" principalmente con el NDP, que ha permitido al gobierno aprobar todas las reformas en los últimos meses.



Geneviève Tellier, de la Universidad de Ottawa, cree incluso que "el partido liberal está en una posición más favorable porque los conservadores no han conseguido ganar ninguna circunscripción nueva".



Pero la cuestión es cuál será "el futuro político de Justin Trudeau a largo plazo", dijo Elliot Tepper, profesor de la Universidad de Carleton en Ottawa.



"No ha conseguido recuperar la mayoría y tampoco el voto popular", dijo.



En términos de votos, el partido conservador está por delante de los liberales, con un 34% de los votos contra un 32% respectivamente.



Y después de estos resultados, añade Tellier, está claro que "dentro del partido, hay primeros ministros en ciernes que van a empezar a agitarse".