Condenan a 15 años de cárcel a hombre que mató y se comió a su madre en España

MADRID, ESPAÑA.- Alberto Sánchez Gómez deberá permanecer 15 años y cinco meses recluido por el asesinato de su madre, de 69 años de edad, a quien no solo mató, sino que descuartizó y devoró por varios días.



El dantesco parricidio ocurrió en el año 2019, en el apartamento que ambos compartían en Las Ventas, cerca de la plaza de toros, en Madrid, España; de ahí que se le haya apodado "El canibal de Ventas".

La condena ocurrió el pasado 15 de junio, cuando el jurado determinó que Sánchez Gómez actuó en sus plenas facultades y decidió hacer caso omiso a la petición de la abogada defensora, quien alegaba que este escuchaba voces que le pedían matar a su madre. De haberse considerado, esta situación le habría reducido la pena tres años y seis meses de cárcel.

El espeluznante crimen

A finales de febrero de 2019, el joven de 28 años de edad, estranguló con sus propias manos a su madre, María Soledad Gómez, luego de tener una pelea con ella.



El mesero arrastró el cadáver a su habitación para cortarlo con una sierra de carpintero y dos cuchillos de cocina, “con el propósito de ir desapareciendo su cuerpo”, según explicó la fiscalía en sus conclusiones.

El hombre reconoció que se alimentó del cadáver de su madre durante varios días y además le dio de comer a su perro de los restos. Foto: Cortesía







Además, los agentes que lo arrestaron declararon que el joven admitió haber cometido el crimen y además reveló haberse estado comiendo el cuerpo "poco a poco" junto a su perro.



“Una vez troceado el cuerpo, el acusado se fue alimentando en ocasiones durante unos 15 días de los restos cadavéricos, guardando otros restos en varios recipientes de plástico por la vivienda y en el interior de la nevera”, añadió la fiscalía.

Víctima de maltrato

Los vecinos y familiares de la mujer lamentaron que las peleas y agresiones que sufría a manos de su propio hijo eran constantes, a tal punto que el joven había sido arrestado 12 veces por maltratarla y ella había pedido una orden de alejamiento.



El otro hijo de la víctima, identificado como Miguel Sánchez —que ya no vivía en el domicilio—, declaró en el juicio por videollamada. En su testimonio explicó que su hermano, viajó a Grecia en 2015 a través de una beca de estudios y allá comenzó a consumir drogas, que desencadenaron en varios episodios psicóticos. Posteriormente, cuando regresó a España, fue internado en tres ocasiones en el Hospital La Princesa de Madrid, aunque abandonó el tratamiento.

Sin embargo, los médicos que lo analizaron tras el crimen determinaron que no presentaba sintomatología psicótica, sino más bien “trastorno de personalidad antisocial y de paranoia”, pero que esto no era capaz de alterar sus funciones intelectuales. Concluyeron que distingue lo que está “bien y está mal, solo que no le importa”.