Corte Suprema falla contra inmigrantes con TPS que buscaban la residencia

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.-La Corte Suprema de Estados Unidos falló por unanimidad el lunes que miles de personas que viven en el país por razones humanitarias no pueden solicitar la residencia permanente.



La jueza Elena Kagan escribió en el fallo que la ley federal de inmigración prohíbe que las personas que ingresaron al país sin permiso y ahora están bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) soliciten “green cards” para quedarse en el país de forma permanente.



El TPS se otorga a personas que provienen de países devastados por guerras o desastres naturales. Los protege de la deportación y les permite trabajar legalmente. Hay unas 400,000 personas de 12 países bajo dicho estatus.



El fallo concierne al caso de una pareja de El Salvador que vive en Estados Unidos desde principios de la década de 1990, y giró en torno a la cuestión de si las personas que ingresaron sin permiso en el país y recibieron protección humanitaria alguna vez fueron “admitidas” en Estados Unidos, de acuerdo con las leyes migratorias.

Kagan escribió que no. “El programa TPS otorga a los extranjeros el estatus de no inmigrantes, pero no los admite. Entonces, la concesión del TPS no hace que una persona con ingreso ilegal... sea elegible” para un permiso de residencia, escribió.



La Cámara de Representantes ya aprobó una legislación que permitiría que los beneficiarios del TPS se conviertan en residentes permanentes, señaló Kagan. El proyecto de ley enfrenta perspectivas inciertas en el Senado.



El presidente Joe Biden indicó que apoya el cambio en la ley. Sin embargo, su gobierno, al igual que el de Donald Trump, argumenta que la actual ley inmigratoria no permite que las personas que entraron sin autorización al país soliciten residencia permanente.



Grupos de inmigrantes argumentaron que muchas personas que llegaron a Estados Unidos por razones humanitarias han vivido en el país durante muchos años, han tenido hijos que son ciudadanos estadounidenses y se han arraigado aquí.

Cortes federales de todo el país habían tomado decisiones discrepantes sobre si el otorgar el TPS era, por sí solo, suficiente para permitir que un inmigrante intentara obtener residencia permanente.



El expresidente Trump intentó cancelar el programa para muchos inmigrantes, lo que provocó temores de que fueran deportados a sus países de origen en donde no habían vivido desde hace muchos años.



“Todas esta familias que desde hace décadas están establecidas en Estados Unidos y han vivido en nuestras comunidades enfrentaban una amenaza muy real”, dijo Lisa Koop, abogada del Centro Nacional de Justicia Inmigrante y profesora en la escuela de leyes de Notre Dame.



En 2001, Estados Unidos otorgó a los migrantes salvadoreños protección legal para permanecer en el país después de una serie de terremotos en El Salvador.

Los ciudadanos de Haití, Honduras, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen también están amparados por el TPS.



La decisión del lunes no afecta a los inmigrantes con TPS que ingresaron a Estados Unidos legalmente y luego, digamos, se quedaron más tiempo cuando venció su visa, señaló Kagan. Debido a que esas personas fueron admitidas legalmente en el país y luego recibieron protección humanitaria, pueden solicitar la residencia permanente.

