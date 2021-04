California: 4 muertos por tiroteo en edificio de oficinas

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Un tiroteo en un edificio de oficinas del sur de California dejó cuatro muertos, entre ellos un niño, y dos heridos graves, incluyendo el agresor, dijo la policía.



El incidente en la ciudad de Orange, al sureste de Los Ángeles, fue la tercera balacera masiva en poco más de dos semanas.

Cuando la policía llegó al inmueble de dos plantas alrededor de las 17:30 horas se estaban efectuando disparos, informó la teniente Jennifer Amat. Los agentes abrieron fuego y el sospechoso fue trasladado a un hospital.



No estuvo claro si el sospechoso se autolesionó o fue abatido por la policía. Las autoridades no ofrecieron detalles sobre las víctimas más allá de decir que uno de los muertos era un niño y que una mujer sufrió lesiones graves.



Amat no tenía detalles sobre la confrontación, qué pudo haber provocado el ataque ni por qué había un niño en el 202 de la Avenida Lincoln Oeste. Los letreros en el exterior del inmueble indicaban la presencia de varios negocios incluyendo una correduría de seguros, una consultoría financiera, un servicio de asesoramiento legal y una tienda de reparación de celulares.



En un tuit, el gobernador de California, Gavin Newsom, calificó los asesinatos de “horribles y desgarradores".



“Nuestros corazones están con las familias afectadas por esta terrible tragedia", escribió.

Una transmisión en vivo en Facebook, publicada por un residente que vive cerca del edificio, mostró a agentes sacando a una persona inmóvil y ayudando a otra, reportó el Orange County Register. En la emisión pudo verse a policías tomando dos pistolas de alguien que estaba tendido en el piso. Las autoridades se llevaron a dos personas con grilletes, agregó el diario.



Este es el último tiroteo masivo en Estados Unidos en las dos últimas semanas. Diez personas fueron asesinadas en un supermercado de Boulder, Colorado, la semana pasada y otras ocho — seis de ellas mujeres asiáticas — en tres centros de masaje de Atlanta una semana antes.



Según Amat, la balacera fue la peor en la ciudad desde diciembre de 1997, cuando un hombre armado con un rifle de asalto atacó un centro de mantenimiento del Departamento de Transportes de California y mató a cuatro personas antes de ser abatido por la policía.

La ciudad de Orange está a unos 48 kilómetros (30 millas) al sureste de Los Ángeles y tiene una población de alrededor de 140,000 personas.