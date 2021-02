Madre de Úrsula agradece que asesino esté vivo "para que enfrente la justicia"

ROJAS, ARGENTINA.- "Agradezco a Dios que el asesino esté con vida para que pague en la cárcel lo que hizo", expresó Patricia Nasutti, madre de Úrsula Bahadillo, joven que fue asesinada por su ex pareja el pasado lunes en la ciudad de Rojas, Argentina.

La progenitora expresó que los restos de su hija (18) serían entregados este miércoles y, a su vez, externó que estaba agradecida porque el agresor -Matías Martínez- enfrentaría a la justicia.

"Ahora viene la gente de la comisaría para firmar que ya nos entregan el cuerpo de Úrsula. También nos entregarán algunas de sus pertenencias. Sus pertenencias de oro las van a dejar en la morgue hasta que bajemos mañana a buscarlas", refirió Nasutti en medio de su dolor.

De igual forma, amistades cercanas a la familia aseguraron que el velatorio tendrá lugar a unas pocas cuadras de la plaza principal de Rojas, donde solo parientes cercanos y allegados podrán acceder.

LEA: Padre de Keyla Martínez: Su muerte no quedará en la impunidad

Hija única

Úrsula Bahadillo era hija única, sus padres lograron concebirla tras un largo y dificultoso tratamiento de fertilidad.

"Úrsula está llegando en un rato. Yo sigo entera porque todavía no vi a nuestra hija, cuando la vea, quizás me derrumbe, pero igual voy a seguir entera porque quiero que todo salga a la luz", dijo su madre a los medios de comunicación.



Además, apuntó que el titular de la cartera bonaerense -Sergio Berni- se presentó en su domicilio para ofrecerle ayuda en el esclarecimiento del feminicidio de su hija.

“A Berni lo voy a reservar como doctor, persona, profesional y como ser humano. Vino a una casa de trabajadores. No tenemos lujos, laboramos día a día. Él se sentó, estuvo con nosotros y compartió con nosotros el dolor”, señaló.

DE INTERÉS: Hombre mata a su esposa y se da a la fuga en Santa Rita, Yoro

Antecedentes

En reiteradas ocasiones, Úrsula denunció a las autoridades los maltratos recibidos por parte de su pareja: un agente policial que ya tenía historial de agresión hacia otras mujeres. Sin embargo, Matías Martínez, nunca respetó las órdenes de alejamiento.

Por lo que, su progenitora arremetió en contra del juez de paz de Rojas, Luciano Callegari, acusándolo de haber desestimado las denuncias de transgresión del límite perimetral que habían respecto a su hija.

ADEMÁS: El último mensaje que Úrsula Bahillo envió a su amiga antes de ser asesinada

"Estamos muy dolidos con el juez de paz porque desestimó los perimetrales que tenía con mi hija. Tenía 18 denuncias y él la seguía hasta tirarla en una zanja con barro, hasta que me la manoteó, me la subió al auto y me la mató en un descampado", denunció Nasutti.