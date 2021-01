El llanto de los hijos de Donald Trump en su discurso de despedida

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Como en toda despedida no pudieron faltar las lágrimas en el discurso final del ahora expresidente Donald Trump este miércoles al abandonar la Casa Blanca, mientras en el Capitolio Joe Biden asumió el cargo.

Donald Jr, Eric, Ivanka y Tiffany Trump fueron captados mientras escuchaban atentamente a su padre pronunciar las palabras de despedida en las que agradeció a su familia por acompañarlo durante estos últimos cuatro años.

El republicano finalmente abandonó el cargo para dirigirse a Maryland en donde tomó el avión presidencial con su familia rumbo a Mar-a-Lago, Florida, pese a su renuncia a aceptar la derrota ante el demócrata en noviembre de 2020.

Tras su discurso, sus hijos rompieron en lágrimas momentos antes de aplaudir a su padre y seguirlo por las escalinatas del Air One Force.

