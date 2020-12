Emiten orden de confinamiento en San Francisco por covid-19 

SANTA CLARA, ESTADOS UNIDOS.- Las autoridades de salud de cinco condados de la zona de la bahía de San Francisco emitieron el viernes una nueva orden de permanecer en casa debido a un incremento en los casos de coronavirus y las hospitalizaciones.



Los cambios entrarán en vigor en la mayor parte de la zona a las 10 de la noche del domingo y durarán hasta el 4 de enero.

La mayoría de condados no alcanza aún el umbral anunciado la víspera por el gobernador Gavin Newsom para que la orden se haga efectiva, cuando la ocupación de las camas de unidades de cuidados intensivos alcance 85% en los hospitales de la región.

Las autoridades dijeron que la capacidad de las clínicas locales será rebasada las próximas semanas, cuando será aplicable la medida del mandatario estatal.



"No creemos que podamos esperar a la entrada en vigor de las nuevas restricciones en el estado... Esta es una emergencia", dijo Chris Farnitano, director de salud del condado Contra Costa.



La orden fue emitida el mismo día que el estado registró otro máximo histórico de casos en una sola jornada, un total de 22.018, y las hospitalizaciones rebasaron las 9.000 por primera vez.



La medida implica que los restaurantes no podrán dar servicio dentro ni al aire libre, mientras que los bares y vinaterías deben cerrar al igual que las estéticas, salones de uñas y parques infantiles. Las tiendas minoristas y plazas comerciales pueden funcionar con un aforo de 20%. Están prohibidas las reuniones de cualquier número de personas con otras que no sean de la propia casa.

La directora de salud de Berkeley, Lisa Hernández, dijo que las personas no deben reunirse con otras con las que no vivan, "aunque sea un grupo reducido, incluso al aire libre con todas las precauciones".



"Si tienes una burbuja social, ya reventó", afirmó Hernández. "No dejen que este sea su último fin de año con su familia".



La nueva orden de permanecer en casa afectará considerablemente la temporada de compras más jugosa del año y amenaza con arruinar a negocios, los cuales enfrentan dificultades debido a la imposición intermitente de restricciones durante 10 meses y las bajas ventas a causa de la pandemia.



Las nuevas restricciones fueron impuestas en los condados de San Francisco, Santa Clara, Marin, Alameda y Contra Costa. Esos condados y el de San Mateo, fueron la primera región del país que ordenó un confinamiento el 17 de marzo, cuando la zona de 7 millones de habitantes tenía menos de 280 casos y apenas tres fallecimientos. Esta vez, San Mateo optó por esperar al umbral fijado por el gobernador y las autoridades dijeron que el condado continuaría compartiendo camas de hospital con otras partes de la región.



Debido a la estrecha conexión de los condados de la zona de la bahía era mucho más fácil poner en marcha una orden regional, dijeron funcionarios.



En el condado Santa Clara, donde Apple y Google tienen sus sedes, las autoridades prohibieron previamente todas las competiciones deportivas a nivel secundaria, universidad y profesional e impusieron una cuarentena a quienes lleguen a la región desde zonas ubicadas a más de 241 kilómetros (150 millas) tras advertir un aumento de los contagios después del Día de Acción de Gracias.



Inspectores recorrieron el condado el Día de Acción de Gracias y continúan visitando negocios para verificar que respetan las normas de aforo y otras precauciones.