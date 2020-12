Ecuador dice que desconocerá los resultados de las elecciones en Venezuela  

QUITO, ECUADOR.-Ecuador advirtió este sábado que no reconocerá los resultados de las elecciones parlamentarias en Venezuela por considerar que el proceso está "viciado".



"El gobierno del Ecuador no reconocerá los resultados del proceso electoral venezolano, que violan la Constitución y está viciado de toda legalidad", señaló la cancillería en un comunicado divulgado en su cuenta de Twitter.



Agregó que las elecciones parlamentarias previstas para este domingo se producen "en un marco que no ofrece las condiciones para garantizar a los venezolanos un proceso libre, justo, inclusivo y democrático".

El parlamento venezolano es el único poder controlado por la oposición, que en 2015 rompió 15 años de hegemonía chavista.



Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro se prepara para recuperar su poder en el Legislativo en medio de un boicot de la oposición que decidió no presentar candidatos.



El gobierno del presidente Lenín Moreno también expresó que "la única solución sostenible" es una "transición política pacífica y democrática, a través de elecciones legislativas y presidenciales que cumplan principios básicos de transparencia, independencia, universalidad y verificación".



Más de 20 millones de venezolanos están convocados a votar en el cuestionado proceso del domingo que renovará la unicameral Asamblea Nacional, que a la vez amplía de 167 a 277 su número de curules.