Hombre de Florida admite que mató a tiros a su madre

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Un hombre del sur de Florida acusado de matar su madre dijo a los investigadores que le disparó después de discutir con ella sobre el jugo de naranja, el control remoto del aire acondicionado y el uso de su automóvil para buscar trabajo, dijo la policía.



Aparentemente aludiendo al control emocional, Luis Pages, de 29 años, fue citado diciendo que “lo perdió”.

Pages está acusado de un cargo de asesinato en segundo grado luego de la muerte del domingo por la noche de Miriam González, de 59 años, en su casa de North Miami Beach.



El propio Pages llamó al teléfono de urgencias 911 después del asesinato y le dijo al operador que le había disparado a su madre, según un informe policial.



Cuando un agente llegó a la casa alrededor de las 5 p.m. Pages le dijo: “Yo la maté. Lléveme a la cárcel”, según el informe.



Pages fue detenido para ser interrogado. Dijo a los detectives que después de la discusión, su madre levantó un cuchillo rosa y lo amenazó. Dijo que entonces sacó una pistola y le disparó varias veces, según el informe policial.



Dijo a los investigadores que intentó suicidarse de un disparo, pero se dio cuenta de que ya no tenía balas. En su lugar, llamó al 911.



Pages estaba detenido sin derecho a fianza. Los registros de la cárcel no incluían el nombre de su abogado y no fue posible obtener su versión.

