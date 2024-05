Presentadora hondureña Carolina Lanza sufre accidente vial en la capital

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En horas de la mañana de este viernes 3 de mayo la presentadora del noticiero Hable Como Habla (HCH), Carolina Lanza, sufrió un accidente vial en el anillo periférico de Tegucigalpa, capital del país.

Según reveló la periodista, el incidente ocurrió mientras se dirigía hacia su trabajo como de manera rutinaria a cubrir el noticiero matutino.

“El percance salió cuando una persona iba conduciendo y para no tener un accidente con una motocicleta, no hizo el alto y yo no me percaté también y tuvimos el accidente”, dijo la presentadora en el canal HCH.