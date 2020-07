Obama condena uso que Trump hace de fuerzas federales contra protestas

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El expresidente Barack Obama condenó este jueves el uso que hace el republicano Donald Trump de las fuerzas federales para reprimir las protestas contra el racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos.



"Hoy atestiguamos con nuestros propios ojos cómo policías se arrodillan sobre los cuellos de estadounidenses negros", dijo Obama durante el funeral del congresista John Lewis, un símbolo de la lucha por los derechos civiles de los afroestadounidenses, al referirse a la polémica muerte del ciudadano George Floyd por acción de un policía blanco, en marzo en Minneápolis.



"Podemos presenciar cómo nuestro gobierno federal envía agentes que usan gas lacrimógeno y golpean con porras a manifestantes pacíficos", remarcó.



Obama no mencionó a Trump por su nombre pero fue claro en las referencias que hizo del presidente republicano, quien usó tropas de la Guardia Nacional para despejar a manifestantes antirracistas de la Plaza Lafayette, afuera de la Casa Blanca en Washigton, y recientemente, envió agentes federales a Portland, Oregon.



Obama (2009-2017) también lanzó un golpe a los intentos republicanos de suprimir el voto de la minoría y a los repetidos ataques de Trump al voto por correo.



"Incluso mientras estamos aquí sentados, hay quienes en el poder están haciendo todo lo posible para desalentar a la gente a votar cerrando los centros de sufragio y atacando a las minorías y a los estudiantes con leyes restrictivas del ID (Documento de identificación), y atacando nuestros derechos de voto con una precisión quirúrgica, hasta socavando el servicio postal en el período previo a una elección que va a depender de los votos por correo para que la gente no se enferme" por la pandema de coronavirus, resaltó Obama.



Trump lanzó el jueves otro ataque contra el voto por correo, que se espera juegue un papel más importante en la elección de noviembre debido al coronavirus.



"Con la votación universal por correo (no la votación en ausencia, que es buena), la del 2020 será la elección más IMPRECISA Y FRAUDULENTA de la historia. una gran vergüenza para Estados Unidos.", señaló Trump en una publicación en Twitter.



"Retrasar las elecciones hasta que la gente pueda votar de forma adecuada, segura y sin peligro?", se preguntó.



Al rendir homenaje a Lewis, que murió el 17 de julio a la edad de 80 años, Obama dijo que el excongresista demócrata hizo "todo lo que pudo para preservar esta democracia y mientras tengamos aliento en nuestros cuerpos, tenemos que continuar su causa".