Testigo dice que George Floyd no se resistió al ser arrestado

MINNEAPOLIS, ESTADOS UNIDOS.- Un hombre que estaba con George Floyd la noche que murió dijo que su amigo no opuso resistencia al arresto y que, por el contrario, trató de distender la situación antes de que lo esposaran, lo arrojaran al suelo y un policía posara una rodilla sobre su cuello, presionándolo contra el suelo.



Maurice Lester Hall, un viejo amigo de Floyd, iba de pasajero en el auto de éste cuando la policía se acercó el 25 de mayo tras recibir una denuncia sobre el intento de alguien de pagar con un billete falso en una tienda. Hall dijo al diario New York Times que Floyd trató de demostrar que no se resistía.



“Lo escuché suplicar ‘por favor, oficial, ¿por qué todo esto?’”, dijo Hall.



Hall es un testigo clave en la investigación del estado a los cuatro agentes que detuvieron a Floyd. Derek Chauvin, el agente blanco que siguió apretándole el cuello con la rodilla después que Floyd quedó inmóvil, está acusado de homicidio simple y homicidio involuntario. Los otros tres están acusados de complicidad. Los cuatro fueron cesanteados de la policía.

Una mujer también estaba en el auto, pero Hall dijo que no sabía su nombre. La identidad de Hall sólo se hizo pública después del informe del Times.



Hall dijo al programa periodístico “Good Morning America” que la situación escaló rápidamente, la policía aferró a Floyd, lo arrojó al interior de una patrulla, luego lo sacó y “saltaron sobre su nuca”. Dijo que se llevaron a Floyd en una ambulancia y que él no se enteró de su muerte sino al día siguiente, cuando vio el video tomado por un transeúnte y publicado en Facebook.

“En ese momento lloraba y pedía ayuda a cualquiera porque estaba muriendo”, dijo Hall al Times. “Siempre voy a recordar el miedo que vi en la cara de Floyd porque era muy buena persona. Eso es lo que veo, un hombre ya grande que llora antes de morir”.



Hall, de 42 años, dijo que fue a un homenaje a Floyd y que luego viajó de dedo a Houston, donde lo detuvieron el lunes bajo órdenes de arresto por posesión ilegal de un arma, asalto doméstico y posesión de drogas. Posteriormente un investigador de Minnesota lo interrogó durante horas acerca de la muerte de Floyd. Su abogado dijo que después quedó en libertad.



El gobernador de Minnesota, Tim Walz y el departamento estatal de Derechos Humanos han ordenado una investigación del departamento de policía de Minneapolis para determinar cómo resolver la discriminación racial y efectuar cambios. El viernes, las autoridades municipales de Minneapolis y el estado elaboraban un acuerdo para una orden de restricción temporaria para obligar a hacer cambios.



Un acuerdo requeriría la aprobación de un tribunal.