"Namasté Trump", espectáculo multitudinario para Donald Trump en India

AHMEDABAD, INDIA.- Donald Trump y el primer ministro indio Narendra Modi celebraron este lunes un mitin multitudinario ante 100.00 personas reunidas en un estadio de críquet, el punto culminante de la visita de Estado de dos días del presidente estadounidense a India.



Los dos dirigentes destacaron sus buenas relaciones personales y de sus países en un contexto de tensiones comerciales en el mundo.



El encuentro llamado "Namaste Trump" ("Hola Trump" en hindi), tuvo lugar en el mayor estadio de críquet del mundo, en la ciudad de Ahmedabad (oeste).

"La relación entre India y Estados Unidos no es solo la de un socio más. Es una relación mucho más profunda y más grande", dijo Narendra Modi ante una multitud equipada con gorras blancas y el mensaje "Namaste Trump" y las banderas de ambos países impresas en la misma.



El presidente republicano se felicitó de la "acogida fenomenal" en su primer desplazamiento oficial de dos días a este país de 1.300 millones de habitantes.



"Estados Unidos quiere a India. Estados Unidos respeta a India, y Estados Unidos será siempre un amigo fiel y leal del pueblo indio", dijo Trump, elogiando la diversidad cultural del gigante asiático, así como su cine y sus jugadores de críquet.



Después asistió a una puesta de sol ante el Taj Mahal de Agra, uno de los mayores exponentes de la arquitectura indopersa y mausoleo de mármol blanco que había sido cerrado al público y a los monos que lo frecuentan.



"Es increíble, realmente increíble", se extasió Trump de la mano de su mujer Melania ante el monumento construido en el siglo XVII por el emperador Shah Jahan para su difunta esposa.



El presidente estadounidense era esperado para su segundo y último día de su visita de Estado en Nueva Delhi, donde los responsables de ambos países abordarán el martes temas bilaterales.



Unas horas antes de su llegada a la capital india, hubo disturbios entre partidarios y opositores de una polémica ley sobre ciudadanía, en los que murieron al menos cuatro personas, entre ellas un policía.

El mitin "Namaste Trump" en el estadio de críquet fue la respuesta de Modi a uno similar celebrado en septiembre en Houston (Estados Unidos) con el lema "Howdy Modi" ("Cómo estás Modi").



- Acuerdo comercial "sin prisas" -



Las gradas del estadio Sardar Patel de Ahmedabad, donde la gente esperaba desde las cuatro de la mañana para entrar, estaban llenas cuando llegaron los dos líderes. Pero el calor de justicia hizo que cerca de la mitad de los asistentes abandonaran el estadio antes del final del discurso de Trump.



"Nos gustó mucho que [Donald Trump] elogiara a India y hablara de la importancia de las relaciones entre India y Estados Unidos", dijo a la AFP Harsh Kumar, un estudiante de 18 años a la salida del estadio.



"Habló de temas cruciales como el comercio, y los jóvenes como nosotros esperamos que resuelva los problemas con los visados y la innovación", abundó.



"Nos fuimos a la mitad del discurso de Trump, hacía demasiado calor. La gente que estaba delante nuestro también se fue", dijo por su parte Manav Patel, también estudiante de ingeniería de 18 años.



Trump empezó su visita en el áshram (lugar de meditación) de Gandhi, originario como Modi de Gujarat (oeste). Después, con su limusina recorrió varios lugares de la ciudad de Ahmedabad, decorada con inmensas pancartas dándole la bienvenida.



Miles de indios le saludaron cuando pasaba aunque no fueron los "millones" que había augurado Trump antes de su viaje.



No se esperan grandes anuncios durante la visita de Trump a India. Los dos países están enfrentados en un guerra comercial desde el año pasado y de momento no se espera un nuevo acuerdo comercial.



Interrogado por la prensa sobre este acuerdo durante el vuelo del Air Force One entre Ahmedabad y Agra, el presidente estadounidense aseguró que "no tiene prisa" en firmarlo.



Estados Unidos está descontento con el tradicional proteccionismo comercial de India y considera que las empresas estadounidenses no tienen un acceso suficiente a su mercado interior.