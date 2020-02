Asesino de Fátima le pintó las uñas y la rapó, según su madre

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Pese al dolor de haber perdido a su hija de 7 años, María Magdalena Antón, la mamá de Fátima, pidió justicia para su pequeña y todas las mujeres que han sido víctimas de femicidios en México.



La acongojada madre, que llegó a Ciencias Forenses para reclamar el cuerpo de la niña, confesó que el asesino de Fátima la rapó y le pinto las uñas.



"Se tiene que hacer justicia, por la mía y por todas las demás mujeres que él les ha quitado y les ha arrebatado la vida, no nada más por la mía, por todas las demás", manifestó ante los medios de comunicación.



Agregó: "No necesito raparme pelona, ni ponerme pintadas las uñas de vino cereza como él se las pintó a mi inocente criatura o como él se las ha pintado a muchas mujeres más".



Exigió a las autoridades que el asesino reciba su merecido. "Que él pague por lo que hizo", exigió la mamá.



La mujer acusó a un hombre por el homicidio aunque no dio más detalles.

La madre de Fátima pidió justicia por el asesinato de su hija frente al Instituto de Ciencias Forenses, donde también llegó la jefa de Gobierno de CDMX Claudia Sheinbaum para escucharla. #PorLasMañanas #JusticiaParaFatima pic.twitter.com/mCmZxjGsl5 — FOROtv (@Foro_TV) February 17, 2020

Hallazgo de Fátima

La procuraduría capitalina informó el lunes que las autoridades identificaron el fin de semana los restos de Fátima, quien estudiaba la primaria y desapareció el 11 de febrero.



El vocero de la fiscalía, Ulises Lara, dijo a la prensa que la madre de la niña acudió a recogerla a la escuela y que, al no encontrarla, inició la búsqueda. De acuerdo con imágenes en poder de las autoridades, el día que la niña desapareció fue vista de la mano de otra mujer.



Días después, el cuerpo de la niña fue hallado en una bolsa y abandonado en una zona rural el sábado, y fue identificado mediante pruebas genéticas. No se ha esclarecido la causa de defunción. Cinco personas han sido interrogadas en conexión con el caso, y las autoridades tienen video del momento en que una persona se la lleva.

Le puede interesar: El frío relato del hombre que mató a Ingrid Escamilla

Recompensa

El portavoz de la procuraduría Ulises Lara ofreció una recompensa equivalente a cerca de 100,000 dólares por cualquier información que ayude a dar con el paradero de la persona que recogió a la niña a la salida de la escuela.