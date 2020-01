Inicia juicio político contra Trump en el Senado de EE UU

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Con la solemne lectura de los cargos, comenzó este jueves en el Senado de Estados Unidos el juicio político contra el presidente Donald Trump por abuso de poder y obstrucción del Congreso.



El sargento de armas del Senado, Michael Stenger, abrió el tercer juicio político a un presidente estadounidense en la historia con una advertencia a los 100 senadores.



"Todas las personas tienen orden de guardar silencio, so pena de prisión, mientras que la Cámara de Representantes presenta al Senado de Estados Unidos los cargos contra Donald John Trump, presidente de Estados Unidos", dijo Stenger después de que los siete miembros de la Cámara de Representantes que actuarán como fiscales se congregaran en el hemiciclo de la Cámara Alta.



Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, que se desempeñará como fiscal principal del juicio, leyó entonces los dos cargos aprobados el 18 de diciembre.



Trump es acusado de "crímenes graves y delitos menores", dijo.



El presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, prestará juramento a para encabezar el juicio.



Roberts, de 64 años, nombrado miembro del máximo tribunal de la nación por el presidente George W. Bush, tomará luego juramento a los 100 senadores que se comprometerán a actuar de manera "imparcial"



El proceso se suspenderá y el juicio comenzará "de veras" el martes, según el líder republicano del Senado, Mitch McConnell.



La absolución de Trump es ampliamente esperada. Para condenar y destituir a un presidente se requiere el apoyo de dos tercios del Senado, algo improbable en la Cámara Alta dominada por los republicanos.

"La hora del Senado"

Trump es acusado de abuso de poder por retener ayuda militar a Ucrania, así como por prometer una reunión de la Casa Blanca al presidente de ese país a cambio de una investigación sobre el rival con más opciones de disputarle las elecciones presidenciales, el demócrata Joe Biden.



La Oficina de rendición de cuentas del gobierno (GAO) concluyó en un informe publicado el jueves que la Casa Blanca violó la ley federal al suspender los fondos aprobados por el Congreso para Ucrania.



"El cumplimiento fiel de la ley no permite que el presidente sustituya sus propias prioridades políticas por las que el Congreso ha promulgado", indicó la GAO, un organismo de control del Congreso.



El segundo artículo de juicio político, por obstrucción del Congreso, tiene que ver con la negativa de Trump a proporcionar testigos y documentos a los investigadores de la Cámara de Representantes, desafiando las citaciones del Congreso.



McConnell ha sido extremadamente crítico con la acusación de Trump por parte de la Cámara Baja, controlada por los demócratas, y prometió el jueves que las cosas serían diferentes en el Senado.



"Fue una evidente actuación partidista de principio a fin", dijo McConnell. "Pero no es lo que será este proceso". Y agregó: "El momento de la Cámara Baja ha terminado. La hora del Senado se acerca".



Los dos cargos contra Trump fueron entregados al Senado el miércoles en una procesión solemne por los siete demócratas de la Cámara de Representantes que procesarán el caso contra el 45º presidente de Estados Unidos.



"Tan triste, tan trágico para nuestro país, que las acciones tomadas por el presidente para socavar nuestra seguridad nacional, violar su juramento y poner en peligro la seguridad de nuestras elecciones, nos han llevado a esto", dijo Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes, al firmar los artículos.



"Nadie está por encima de la ley", aseguró.



Pelosi tardó en entregar los artículos al Senado para presionar a McConnell a aceptar citar a los testigos y documentos que la Casa Blanca bloqueó.



Pero McConnell se ha negado a comprometerse a esto, diciendo que eso se decidirá después de los argumentos y preguntas iniciales del juicio.

"Otra estafa"

Un funcionario de la administración Trump dijo a periodistas que el gobierno espera que el juicio no dure más de dos semanas, sugiriendo que McConnell podría usar su mayoría republicana de 53-47 para no llamar a testigos y llevar rápidamente los cargos a votación.



Trump ridiculizó la investigación y el juicio el miércoles, como lo ha hecho durante meses. "Aquí vamos de nuevo, con otra estafa hecha por demócratas-que-no-hacen-nada", tuiteó.



Los demócratas publicaron documentos esta semana que muestran que el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, trabajó con el estadounidense nacido en Ucrania Lev Parnas para presionar a Kiev para que investigara a Biden.



También expusieron cómo ambos, junto con funcionarios ucranianos, trataron de expulsar a la embajadora estadounidense en el país, Marie Yovanovitch, finalmente despedida por Trump.



En una entrevista televisada el miércoles, Parnas le dijo a la cadena MSNBC que "el presidente Trump sabía exactamente lo que estaba pasando".



"Estaba al tanto de todos mis movimientos. No haría nada sin el consentimiento de Rudy Giuliani o el presidente", dijo.



Además de Schiff, en el equipo acusador estará también el presidente del Comité Judicial, Jerry Nadler, otro enemigo jurado de Trump. Y habrá tres mujeres, dos negras y una hispana, reflejo de la diversidad del Partido Demócrata.