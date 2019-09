Hugo Chávez ordenó a colaboradores que “inundaran EE UU de cocaína”

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Hugo Chávez pidió a sus colaboradores inundar a Estados Unidos con cocaína, de acuerdo al diario The Wall Street Journal, que asegura este lunes haber tenido acceso a documentos de fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York.



En los documentos se establecería un vínculo entre el expresidente Hugo Chávez y el narcotráfico.



El plan se habría gestado en el año 2000, de acuerdo en el artículo del WSJ, y Chávez habría solicitado a varias personas de su entorno trabajar con la guerrilla colombiana para “inundar a Estados Unidos con cocaína como iniciativa del gobierno chavista de combatir a la administración George Bush”.

Cartel seguiría operando

El objetivo del Cartel de los Soles, que supuestamente opera en Venezuela en tiempos de Nicolás Maduro, no solo era el lucro de sus miembros, sino también “usar la cocaína como arma contra Estados Unidos”, detalla el reporte.



Según el WSJ, los documentos estuvieron archivados en España por funcionarios que buscaban extraditar al general retirado venezolano Hugo Carvajal, quien durante el gobierno de Chávez fue director de Inteligencia Militar en Venezuela.

En los tribunales españoles, dijeron a CNN que no podían comentar sobre documentos enviados por las partes. Este lunes la Audiencia Nacional española rechazó extraditar a Estados Unidos a Carvajal y decidió ponerlo en libertad.



La documentación describiría el papel de Hugo Chávez en el tráfico de drogas y agrega que varias personas que trabajan con el actual gobierno de Maduro, y que venían sirviendo desde Chávez, hoy estarían a cargo del tráfico de cocaína, revela el artículo del WSJ.



De momento el gobierno de Nicolás Maduro no quiso reaccionar a The Wall Street Journal.

