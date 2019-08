Guatemala aplicará biometría informática para extranjeros

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.- Guatemala implementará con el apoyo de Estados Unidos el uso de la biometría informática para la identificación de los extranjeros de todas las nacionalidades que estén en el territorio como parte de las estrategias contra la migración irregular.



El ministro guatemalteco de Gobernación, Enrique Degenhart, manifestó este lunes que la implementación de esta tecnología forma parte de otro acuerdo de cooperación bilateral firmado con el secretario interino de Seguridad Nacional estadounidense, Kevin McAleenan, durante la IX reunión de ministros del Interior de Centroamérica celebrada el pasado jueves en Panamá.



"Este acuerdo lo que busca es la definición de la mecánica del intercambio de la información de los extranjeros usando la biometría", precisó el funcionario en una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura después de participar en la reunión semanal del Gabinete de Gobierno.

Agregó que su país, poco a poco, irá implementando este proceso, lo cual permitirá hacer consultas a la base de datos de la seguridad de los Estados Unidos.



Degenhart afirmó que la biometría será aplicada a los extranjeros de todas las nacionalidades que estén en el territorio guatemalteco y adelantó que para que sea efectiva "vamos a desarrollar operaciones conjuntas porque tenemos una serie de asesores federales que están en Guatemala".



El funcionario responsable de la seguridad interna añadió que este convenio para el uso de la biometría "está dentro del paquete integral" que se negocia con los Estados Unidos y en el que Guatemala dará asilo a los migrantes salvadoreños y hondureños que buscan llegar al país del norte.

Reiteró que el proceso de negociación se inició hace un año y que el acuerdo para la implementación de la biometría "es producto de todas esas conversaciones".



"Esperamos a muy corto plazo recibir el apoyo de los Estados Unidos con el equipo y tecnología de biometría. Estados Unidos no dará capacitación porque son herramientas que tienen dispositivos móviles para que los agentes hagan en las carreteras la toma de la información", detalló.



Este mecanismo, continuó, será diferente a las pruebas de ADN porque la biometría "es un sistema que tiene varias unidades periféricas que nos ayudarán a la captura de las huellas".

"Es un proceso que sigue en discusión porque se aplicará en fases", anotó.



Por otro lado, el ministro dijo que el Ejecutivo no envió a la Corte de Constitucionalidad (CC), el máximo órgano de justicia de Guatemala, los anexos del acuerdo migratorio que su país firmó en julio pasado con los Estados Unidos porque la negociación bilateral "no está concluida".



"No podemos compartir documentos con la Corte que no están concluidos porque pueden confundir más", expresó el funcionario al recordar que el Ejecutivo aún está a la espera de la resolución constitucional a una revocatoria que presentó sobre un amparo provisional que emitió la Corte en contra del acuerdo migratorio.



