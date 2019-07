Padres de bebé que cayó de crucero: "Espero que nadie vea lo que vi"

INDIANA, ESTADOS UNIDOS.-Una familia estadounidense salió a sus anheladas vacaciones sin imaginar que terminarían en pesadilla. Kimberly y Alan Wiegand, de Indiana, vivieron el peor día de sus vidas al ver a su bebé de 18 meses caer al vacío desde del piso 11.



La pequeña Chloe cayó por una de las ventanas del barco Freedom of the Seas, de Royal Caribbean, que había atracado en Puerto Rico. Todo sucedió cuando el abuelo asomó a la niña por una ventana.



"Es una escena muy fuerte, muy lamentable y trágica... Uno de sus abuelos, en un acto de juegos, expone a la niña hacia el vacío y se le cae de las manos", explicó un portavoz del Departamento de Seguridad Pública sobre el caso.



"Cuando me dijeron que Chloe había muerto, no sabía que había caído por la ventana. Sólo vi al abuelo de pie frente al ventanal, gritando y dando golpes", explicó Kimberly Wiegand.



"Solamente dije, 'Llévenme con mi bebé. ¿Dónde está mi bebé?'. No sabía que había caído por la ventana. Entonces miré y no había agua abajo. Era cemento. Perder a nuestro bebé así es inexplicable", añadió. "No quiero que ninguna madre viva jamás la experiencia que yo viví, o ver lo que tuve que ver o gritar como yo grité".

A la pequeña le encantaba recostarse en el cristal. Foto: Infobae.



Al parecer la pequeña fue a golpear el cristal, como lo gustaba hacer cuando iba a ver a sus hermanos jugar hockey, y cayó desde el piso 11 del crucero hasta el pavimento del muelle.



El abuelo, Salvatore Anello, está completamente destrozado, es difícil mirarle "sin que se ponga a llorar", afirma su familia.



Ahora la familia planea demandar a la compañía de cruceros Royal Caribbean.



"Les culpamos a ellos. Hay un millón de cosas que se podrían haber hecho para hacer el lugar más seguro. ¿Por qué tendrías una ventana abierta en el piso 11 sin una pantalla ni nada. Su respuesta fue 'necesitamos ventilación'", contó la madre de la menor.