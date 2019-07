Trump ataca a Mueller antes de su testimonio sobre la investigación rusa 

'Al conflictivo Robert Mueller no se le debe dar otra oportunidad de morder la manzana', tuiteó el mandatario. Foto: AFP.

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El mandatario estadounidense, Donald Trump, atacó al fiscal especial Robert Mueller este lunes, dos días antes de que el exdirector del FBI testifique en el Congreso por primera vez tras su informe sobre la injerencia rusa en las pasadas elecciones estadounidenses y la supuesta obstrucción a la justicia del presidente.



Trump volvió a tildar la investigación de Mueller de "caza de brujas" sesgada y mintió al decir que el informe del fiscal especial, emitido en abril, no había encontrado injerencia rusa en su campaña de 2016 ni le acusaba de obstrucción a la justicia.



"Al conflictivo Robert Mueller no se le debe dar otra oportunidad de morder la manzana. Al final será perjudicial para él y para los falsos demócratas en el Congreso, que han malgastado su tiempo en esta ridícula caza de brujas", tuiteó el mandatario.



"Resultado del informe Mueller, ¡NO COLUSIÓN, NO OBSTRUCCIÓN!", aseguró.



Por primera vez desde la publicación del informe sobre Rusia, Mueller responderá el miércoles a las preguntas de los abogados ante dos comités separados de la Cámara liderados por demócratas.

Su informe de 448 páginas documenta contactos entre la campaña de Trump y Rusia, incluidos intentos de cooperar o conspirar, ninguno de los cuales constituye un delito.



Pero finalmente Mueller concluyó que no había suficientes pruebas para denunciar una conspiración delictiva, el principal cargo legal que podría haber utilizado.



El documento del fiscal también reveló que Trump trató de obstruir la investigación en 10 ocasiones.



Pero Mueller se abstuvo de recomendar cargos criminales contra Trump y explicó que el motivo fue que el Departamento de Justicia le impidió presentar cargos penales contra un presidente en funciones.



El modo en que Mueller explique las alegaciones de obstrucción a la justicia puede hacer que su testimonio del miércoles, que se emitirá en directo en la televisión, sea explosivo.



"Queremos que los estadounidenses escuchen directamente del fiscal especial Mueller qué encontró en su investigación", dijo el domingo el representante Jerry Nadler, director del comité judicial de la Cámara de Representantes, uno de los dos paneles ante los que declarará Mueller.



"El informe presenta pruebas claras de que el presidente es culpable de altos crímenes y delitos menores", aseguró, utilizando la frase legal que sirve para iniciar un "impeachment".