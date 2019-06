Viuda de Pablo Escobar narra que el capo abusó de ella y la hizo abortar a los 14 años

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Para María Isabel Santos, viuda de Pablo Emilio Escobar Gaviria, uno de los episodios más traumáticos de su vida fue el aborto al que fue sometida cuando tenía solamente 14 años, tras una orden del que fue su esposo. Una amiga de el colombiano le practicó el aborto.

"En ese momento yo me encontré sobre una mesa porque no había camillas, y le pregunté qué estaba pasando, que qué me iba a hacer, ella me dijo que íbamos a prevenir un embarazo. Me dijo qué era lo que yo tenía que hacer sola en el proceso, los dolores que me iba a generar”, contó al programa de Telemundo Un Nuevo Día.

Tuvieron que pasar 25 años para que Victoria Eugenia Henao (así era conocida antes) hablara de su vida junto a uno de los mayores narcotraficantes del mundo.

"Tuvieron que pasar 25 años de mi vida para tener el coraje de recuperar mi voz. Tenía una responsabilidad con mi nieto y con mis hijos de contarles lo que sentí y lo que viví al lado de Pablo Escobar", confió en una entrevista a Rashel Díaz.

Hasta que estaban grandes

Pero fue hasta cuando sus hijos crecieron que Isabel Santos pudo contarles lo que vivió en los primeros años de su relación con el capo.

"Yo pensé que me iba a ir con este secreto a la tumba, pero de tanto remover mi historia y mis emociones, una noche en la madrugada le conté a mi hijo. Le dije que él no fue el primer hijo que tuve, así que fue muy doloroso para él", expresó.

"Realmente yo no tenía consciencia de esa situación. Ni siquiera cuando nosotros tuvimos una relación como pareja porque de la sexualidad jamás se hablaba. Simplemente un día me invitó a visitar una amiga de él y esa persona fue la que terminó haciéndome el aborto", añadió.