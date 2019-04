Presidente de México dispuesto a ofrecer disculpas a EEUU por incidente fronterizo

MÉXICO, MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que está dispuesto a ofrecer una disculpa a Estados Unidos por un incidente en la frontera común en el que soldados mexicanos desarmaron a tropas estadounidenses.



"Si hace falta, el secretario de Relaciones Exteriores enviará una nota explicando cómo se dieron los hechos y, si hubo una infracción, ofrecerá las disculpas que se requieran", dijo López Obrador en su habitual conferencia matutina.



México no quiere "tener ningún tipo de fricción, confrontación" con Estados Unidos, su principal socio comercial, enfatizó el presidente mexicano.



"Nosotros no tenemos la intención de vulnerar, de afectar, la soberanía de Estados Unidos de Norteamérica", expuso López Obrador un día después de que el presidente Donald Trump anunciara el envío de soldados armados a la frontera a consecuencia del incidente.



Trump afirmó el miércoles en un tuit que "recientemente" soldados mexicanos habían desarmado a elementos de la Guardia Nacional de su país en lo que, según él, sería una táctica de desviación para traficantes de droga en la frontera.



"¡Más vale que no vuelva a ocurrir! Ahora estamos enviando SOLDADOS ARMADOS a la frontera", añadió Trump en el tuit, en el que volvió a acusar a México de no detener a migrantes indocumentados.



Por la tarde del mismo miércoles, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, minimizó lo ocurrido explicando que en los últimos cuatro años se había registrado casi una veintena de episodios similares sin que ninguno de los dos países, que comparten una frontera de más de 3.000 km, le hubieran "otorgado mayor trascendencia".



La cancillería mexicana confirmó que el hecho ocurrió el pasado 13 de abril.



Ese día, en un barrio de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua (norte), un grupo de militares se encontró con dos soldados estadounidenses que realizaban operaciones en un vehículo sin identificación que se hallaba al sur de la valla fronteriza, dentro del territorio de Estados Unidos.



El episodio ocurrió "en una zona en la que los límites de la frontera no resultan claros por su geografía", señaló la cancillería.