Pastor Cash Luna responde ante acusaciones de vínculos con el narcotráfico

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA. - El pastor guatemalteco Cash Luna rechazó "categóricamente el contenido de la noticia" que lo involucra con el narcotráfico.



El fin de semana, la cadena Univision presentó la serie investigativa llamada "Los Magnates de Dios", en la cual se detalla que el pastor compartió la entrada de su lujosa propiedad, ubicada al sur de Ciudad de Guatemala, con una mujer que se dedicaba al narcotráfico.



En un comunicado, publicado en su cuenta de Twitter, el líder religioso asegura que "el contenido de la noticia generada por personas que desconocen mi trayectoria de 22 años al frente de la Casa de Dios, pretende dañar la honorabilidad e integridad en mi labor".



"Como cristiano, que predica la Palabra de Dios, debo ser tolerante y respetuoso de las diferentes creencias, pero es evidente la connotación y motivación de este reportaje que pretende atacar nuestros valores y principios a niveles nunca antes vistos", continúa la misiva.



La investigación asegura que el pastor era cercano a Marllory Chacón, una narcotraficante conocida como "la Reina del Sur", a quien le pedía dinero constantemente.



"Siguiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, bendigo al que me maldice y oro por el que me persigue, recordándoles que el noveno mandamiento dice: 'No difamarás a tu prójimo'", cita.

