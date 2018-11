Bono al Congreso de Estados Unidos: gracias por ignorar a Donald Trump sobre el sida

LONDRES, INGLATERRA.- Bono quiere enviar un mensaje al Congreso estadounidense: gracias por no hacerle caso al presidente Donald Trump.



Trump ha intentado recortar cientos de millones de dólares en fondos para programas contra el sida, pero el cantante principal de U2 dijo a The Associated Press que hasta el momento los legisladores, “tanto de derecha como de izquierda”, lo han desairado.

Su mensaje es: “Gracias por su liderazgo”.

Por tercera vez en un decenio, Bono está organizando una subasta cuyos fondos irán a la lucha contra el HIV/sida. Sotheby's anunció el lunes los detalles de la subasta que se realizará el 5 de diciembre en Miami en beneficio de (RED), la organización fundada por Bono en 2006.

Los curadores de la subasta son el arquitecto británico David Adjaye, quien diseñó el Museo Nacional de Historia Afroestadounidense en Washington y el artista Theaster Gates.