Brett Kavanaugh ya no dará clases en la escuela de leyes de Harvard

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS. -El candidato a juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh, acusado de agredir o acosar sexualmente a tres jóvenes cuando era adolescente, no regresará a enseñar en la facultad de derecho Harvard Law School (HLS) este invierno boreal.



"Hoy, el juez Kavanaugh indicó que ya no puede comprometerse a enseñar su curso en enero de 2019", escribió el lunes una jerarca de la universidad a los estudiantes, según la prensa local.



Un portavoz de la universidad confirmó el martes la información a la AFP.



Más de 860 graduados de Harvard firmaron una carta pidiendo que Kavanaugh, de 53 años, fuese excluido de la prestigiosa facultad de Derecho, donde cada año daba un curso de tres semanas, "La Corte Suprema desde 2005".



"Creemos que la designación del juez Kavanaugh como conferencista de la HLS envía un mensaje a los estudiantes de leyes, en particular a las estudiantes mujeres, de que los hombres poderosos están por encima de la ley", dice la carta.



El FBI abrió una investigación a petición del Senado después de que tres mujeres acusaran al magistrado conservador de haberlas agredido o acosado sexualmente cuando estaba borracho durante la década del '80.



En una extraordinaria sesión en el Senado, Kavanaugh negó con vehemencia las denuncias y rechazó agresivamente que tuviera un problema con el alcohol en la época.



"Además de la sustancia de las acusaciones, el comportamiento del juez Kavanaugh y su testimonio durante el proceso de designación arroja nuevas dudas sobre su capacidad para servir en la Corte Suprema", indicó la carta de los exalumnos de la HLS.



Trump mantiene el apoyo total a su nominado, pero solicitó al FBI una investigación adicional tras la audiencia en el Senado del juez y de su primera acusadora, Christine Blasey Ford, como pedían la oposición y algunos senadores republicanos.

