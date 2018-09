Un menor fallece en Florida por la tormenta Gordon

ALABAMA, ESTADOS UNIDOS. -Aunque no alcanzó la fuerza de un huracán, a tormenta tropical Gordon causó la muerte de un menor al tocar tierra en el centro del Golfo de Estados Unidos. La tormenta posteriormente se degradó a depresión, pero sigue siendo peligrosa al provocar tormentas, tornados y marejada.



El Centro Nacional de Huracanes informó que Gordon se debilitaba camino a Arkansas después de llegar a la costa con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora (70 millas por hora), apenas por debajo de la fuerza de huracán, cerca de Pascagoula, Mississippi. Es posible que los remanentes causen inundaciones repentinas en siete estados hasta Iowa en los próximos días.



Los meteorólogos dijeron que el radar detectó posibles tornados ocasionados por la tormenta de la madrugada en el sur de Alabama y el noroccidente de Florida, y posiblemente ocurran más el miércoles por la noche en Mississippi y el oeste de Alabama.



Por el momento no había reportes importantes de daños o lesionados, excepto el del niño que murió al caer una enorme rama de un árbol sobre una casa rodante en Pensacola, Florida. La vecina Amanda Ray dijo al Pensacola News Journal que escuchó un crujido y un grito cuando cayó la rama alrededor de las 9 de la noche del martes.



“Fue horrible”, dijo, y agregó que los sonidos eran casi indistinguibles debido a los fuertes vientos. La policía del condado Escambia informó en Facebook que policías que llegaron al lugar descubrieron que el niño ya había muerto. Por el momento las autoridades no han dado a conocer el nombre del menor.



Las autoridades en el condado de Escambia recibieron 10 llamadas en la madrugada por árboles caídos en caminos, junto con varios reportes de tendido eléctrico derribado por la tormenta que causó ráfagas de viento de hasta 98 km/h (61 mph). A las personas que visitan las playas se les alertó que es demasiado pronto para meterse al agua debido a las fuertes corrientes.



Madera y otros escombros arrastrados volvieron peligrosos los caminos para conducir hacia la isla Dauphin de Alabama, que en parte se inundó con agua de mar en la madrugada, dejando a las personas conduciendo entre arena y muebles de jardín en el camino principal.



El centro pronosticó de 10 a 20 centímetros (4-8 pulgadas) de precipitación en el norte de Florida y partes de Alabama, Mississippi, Luisiana, Arkansas, Missouri, Iowa e Illinois. Las lluvias podrían ser más intensas en lugares aislados, de 30 cm (12 pulgadas) de aquí al sábado.



Más de 27.000 clientes estaban sin electricidad el martes en la noche cuando Gordon comenzó a avanzar tierra adentro. Los apagones se produjeron en su mayoría en la costa de Alabama y en el extremo oriental de Florida, cerca de Pensacola, con unos pocos cientos de casos en el sureste de Mississippi. El personal trabajaba el miércoles en la mañana para restablecer el servicio.



Una de las zonas más afectadas hasta el momento fue el aeropuerto internacional de Pensacola, donde cayeron más de 10 cm (4 pulgadas) de lluvia.



El último huracán que tocó tierra en Estados Unidos fue Nate, en octubre del año pasado, en Biloxi, Mississippi.



Los gobernadores de Alabama, Mississippi y Luisiana declararon el estado de emergencia para poder movilizar rápidamente recursos y a efectivos de la Guardia Nacional para tareas de rescate durante y después de la tormenta. En Mississippi se cerraron una docena de casinos en la costa y los trabajadores de al menos 54 plataformas de producción de petróleo y gas fueron evacuados.



Gordon, que se formó el lunes por la mañana cerca de los Cayos de Florida, no es la única tormenta en el radar de los meteorólogos. El huracán Florence estaba a unos 3.900 km (2.400 millas) de Estados Unidos.

Le puede interesar: Así impactó la tormenta Gordon en Florida