Hondureño murió ahogado por salvar a su madre de una inundación en Estados Unidos  

Redacción

MARYLAND, ESTADOS UNIDOS.- Un joven hondureño falleció este jueves mientras intentaba salvar a su madre de una inundación que se registró en el edificio donde vivían en Rockville Maryland, Estados Unidos.



Fue identificado como Melkin Daniel Cedillo (19) y falleció cuando estaba sacando a su madre del complejo de apartamentos que se estaba inundando por las constantes lluvias que han azotado al estado.



"Nunca me imaginé que ahí estaba ahogado mi hijo", dijo acongojada la madre de la víctima. "Dios mío, este dolor es muy grande para mí. Este dolor no tiene comparación con nada", contó a la cadena televisiva Telemundo.

“Quisimos salir por la ventana pero no se pudo y tratamos de salir por otro lado y él me dice: 'mamá, usted no va a poder, usted no sabe nadar', él fue por un palo para que me ayudara y yo le dije que no, pero él me dijo: 'ya vengo'. Salió y no regresó. Mi corazón está destrozado", dijo la madre de Cedillo.



El cuerpo del hondureño fue hallado cuando el nivel del agua se redujo.



Otras dos personas están desaparecidas, todos residentes del complejo habitacional donde el catracho y madre vivían. Tres están heridos y más de 150 quedaron sin hogar.

"Nosotros nos asustamos porque fue un ruido bien extraño que sentimos y cuando yo me paré, ya tenía el agua en la cintura", relató José Armando Sánchez, uno de los inquilinos. "'¿Qué está pasando?' Digo yo y ya el colchón me flotaba por la espalda", agregó.



Cedillo trabajaba desde hace unos meses en un restaurante de la zona. Migró desde Honduras hacia Estados Unidos y residía allá junto a familiares desde hace algunos años.