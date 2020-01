Alden Rivera: No están dando refugio a hondureños; habrá deportaciones masivas    

Redacción

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- México, a pesar de haber firmado el acuerdo migratorio de tercer país seguro, no está concediendo refugio a los migrantes que lo soliciten, según informó el embajador de Honduras en México, Alden Rivera.



"México no está concediendo refugio, Estados Unidos está negando asilo a prácticamente el 100 por ciento de los solicitantes hondureños", aseguró Rivera a un canal capitalino.



Además informó que a partir de febrero "no solamente tendremos retornos de México, no solamente tenemos una actitud de contención por parte de la Guardia Nacional mexicana, sino que se van a iniciar deportaciones masivas de Estados Unidos, hasta de 200 mil hondureños que solicitaron asilo en los últimos 14 meses".



De acuerdo con el embajador, los compatriotas no están logrando comprobar o mostrar evidencias documentales, que son los requisitos del gobierno norteamericano para poder acceder a asilo.

Comienzan deportaciones

Un total de 110 hondureños que fueron retornados desde México llegaron la mañana de este martes al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.



De acuerdo con las autoridades, los hondureños devueltos fueron parte de la caravana que salió el pasado 14 de enero desde San Pedro Sula.

La vicecanciller para Asuntos Consulares y Migratorios, Nelly Jerez, detalló que las autoridades migratorias de México solicitan que los migrantes hondureños porten pasaporte y visa mexicana, y los que no cuentan con estos requisitos son enviados a estaciones fronterizas y posteriormente retornados.



Asimismo, entre miércoles y viernes las autoridades mexicanas también enviaran buses con aproximadamente 500 hondureños diarios que formaron parte de la caravana y fueron retenidos en la frontera de México con Guatemala por no cumplir con los requisitos migratorios, explicó.

Jerez reiteró su llamado para que las personas desistan de migrar de forma irregular porque las medidas migratorias tanto de México como de los Estados Unidos son cada vez más rigurosas.

