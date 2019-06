Dos inmigrantes hondureños escapan de centro de detención en Colorado

Los hondureños Carlos Pérez Rodríguez (izquierda) y Douglas Amaya Arriaga (derecha), ambos de 18 años. Fotos: Cortesía The Sentinel Colorado.

Agencia AP

COLORADO, ESTADOS UNIDOS.- Las autoridades buscan a tres hombres, entre ellos dos hondureños, que escaparon de un centro de detención de migrantes en Colorado, Estados Unidos.



El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) señaló que los tres inmigrantes escaparon de un centro ubicado en Aurora alrededor del mediodía del domingo, de acuerdo con un reporte del diario The Sentinel.



Las autoridades buscan al salvadoreño Amíclar Aguilar Hernández, de 23 años y a los hondureños Douglas Amaya Arriaga y Carlos Pérez Rodríguez, ambos de 18 años.



De acuerdo con el ICE, los hombres escalaron una malla de 5 metros (15 pies) de altura y después libraron el muro de un área recreativa. Aurora se ubica 14 kilómetros (9 millas) al este de Denver.



Aguilar Hernández tiene una condena por allanamiento y es sospechoso en un caso de violación en la base aérea de Fort Carson, cerca de Colorado Springs, señaló el ICE.



GEO Group Inc., la compañía privada que opera el centro de detención, no comentó sobre el incidente y refirió todas las preguntas al ICE.