$!La desinformación desprendida en la víspera del juicio de JOH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La víspera del inicio del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández por supuesto narcotráfico en Estados Unidos ha estado marcada por narrativas y afirmaciones que van desde la elección del jurado hasta los testigos de la Fiscalía que hablarán contra JOH. Entre declaraciones, comunicados y posteos en redes sociales, el equipo de fact-checking de EL HERALDO identificó falsedades, verdades y afirmaciones sin evidencia relacionadas a la previa del juicio contra el exmandatario hondureño, que se desarrollará a partir del 20 de febrero. El juicio a JOH se ha reprogramado tres veces en febrero: 5, 12 y 20. Esta última fecha es la que se ha mantenido desde el último cambio, anunciado por el juez Kevin Castel el lunes. El próximo martes el debate comenzará con la selección del jurado y, un día después, iniciará con la presentación de la parte acusadora. A continuación, EL HERALDO Plus Factual repasa algunas de la afirmaciones verificadas en los últimos días:

Raymond Colon, principal abogado de JOH: “Elección del jurado será a puerta abierta”

Veredicto: Falso

El abogado Raymond Colon, líder de la defensa legal de JOH, aseguró el 12 de febrero, mientras hacía su ingreso a la Corte Sur del Distrito de Nueva York, que la elección del jurado se realizará “a puerta abierta” el martes 20 de febrero. “Será a puerta abierta”, afirmó el abogado defensor del exmandatario. Sin embargo, es falso. El equipo de EL HERALDO, enviado a Nueva York, para cubrir el juicio, confirmó que la elección del jurado no se tendrá acceso al público ni a los medios de comunicación. Un alguacil (vigilante) explicó en Nueva York a EL HERALDO que el proceso de elección del jurado del juicio contra el expresidente Hernández podría extenderse durante dos o tres días debido a que fiscales, abogados defensores y el propio juez Kevin Castel harán una serie de interrogantes a los posibles integrantes para determinar su idoneidad para servir en el caso, pues no deben contar con opiniones sesgadas para poder participar. Por lo que solamente se contará con la presencia de Castel, fiscales de Estados Unidos asignados en el caso y la defensa de Hernández para la escogencia de un grupo de 12 ciudadanos, quienes actuarán como jurados. Una vez que la oficina del secretario del tribunal haya recibido una lista de ciudadanos elegibles, este enviará cartas a varios ciudadanos de la lista, informándoles que han sido seleccionados para comparecer como jurado durante un período de la Corte. Por su parte, el abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos, explicó a EL HERALDO Plus Factual que el procedimiento de elección al jurado es algo estrictamente privado y no público, pese a lo que aseveró Colon. “Solamente están presentes los abogados y los fiscales. Ellos escogen el jurado y no tienen ni que explicar porque no quieren un jurado, simplemente dicen no quiero este jurado y se acabó, porque es potestad de ellos. Finalmente, cuando terminan de decir a estos no los quiero”, detalló.

Raymond Colon: “Aplazamiento del juicio se debe a que no les brindaron a tiempo información clasificada”: Engañoso

El líder de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández aseguró que el aplazamiento del juicio contra Hernández, 12 de febrero al 20, se debió a que la Fiscalía de Nueva York no le compartió la información clasificada a tiempo. ”Porque no nos entregaron la información clasificada a tiempo”, afirmó sobre la nueva reprogramación de la comparecencia final. Sin embargo, es engañoso. La razón del cambio fue que la Corte Federal del Distrito Sur otorgara un espacio de al menos ocho días, es decir, de aquí hasta el 20 de febrero para que se prepare más información clasificada relacionada al expresidente Juan Orlando Hernández, para su juicio. Cabe recordar que fue el pasado 5 de enero que la Fiscalía entregó al Tribunal el material clasificado en el caso de Hernández y que lo pusieron a disposición del Oficial de Seguridad de la Información Clasificada (“CISO”). Además, desde la Fiscalía informaron que Colon no estaba disponible para reunirse con ellos tras la entrega del material clasificado.

Ana García: “La información clasificada en el caso de JOH contiene información exculpatoria

Veredicto: Sin evidencia

La ex primera dama, Ana García, aseguró que la información clasificada que está en poder de Estados Unidos, contiene información exculpatoria que beneficiará a JOH en su juicio. “La Fiscalía sabe que con la aceptación de la información clasificada, se les viene a bajo el juicio, por ser exculpatoria a favor de JOH”, afirmó.

Sin embargo, no hay evidencia de que sea así. Según la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA), se otorga derecho a la defensa del exmandatario hondureño a tener acceso a la información exculpatoria, de acusación, antecedentes y declaraciones de testigos relevantes en el caso. Y es de allí deriva la presión ejercida por el equipo legal del exgobernante hondureño. La Sección 5 de la CIPA, exige que al exgobernante hondureño se le revele detalladamente la información clasificada que será admitida por la Fiscalía y que pretende utilizarse en su juicio ante el juez Kevin Castel. CIPA es un procedimiento que se ha utilizado en diferentes casos en Estados Unidos, principalmente en aquellos que han tenido que ver con espionaje, terrorismo y temas de seguridad nacional. La Ley tiene como fin primordial involucrar la información clasificada en el juicio a modo de proteger los intereses de la justicia y la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pese a que ni la Fiscalía de EUA, ni la Corte del Distrito Sur de Nueva York han revelado mayores detalles del contenido de las pruebas clasificadas, la defensa de JOH alega que contiene información exculpatoria sobre presuntas reuniones de Hernández con agencias de inteligencia norteamericana, mientras ejercía como mandatario de Honduras en dos períodos (2014-2018 y 2018-2022). A criterio de la defensa, operaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus iniciales en inglés) contra el narcotráfico en Honduras y las reuniones entre altos funcionarios de agencias de Estados Unidos y el expresidente Hernández, podrían ser claves para demostrar la inocencia de JOH. Sin embargo, la Fiscalía las considera “irrelevantes”. El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientes es del criterio que no necesariamente puede ser exculpatoria y favorecer a JOH en su juicio. “Hay ciertos puntos que no tienen que ver con narcotráfico, sino que con geopolíticas, con relaciones que son muy delicadas del gobierno norteamericano. Entonces el juez va a evaluar, si efectivamente es información que es de seguridad nacional y pueda ser conocida por el jurado en el juicio o no, pero es una estrategia de defensa”, explicó a EL HERALDO Plus Factual.

Ana García: “Los bienes de la familia Hernández García desde abril de 2022 fueron sometidos a un proceso judicial de privación de dominio”. Verdadero

La ex primera dama Ana García de Hernández aseveró a través de un comunicado que los bienes adquiridos junto a su esposo fueron sometidos a un proceso de privación de dominio por parte de las autoridades hondureñas. Fue el pasado 1 de abril de 2022 que fueron ejecutados aseguramientos e incautaciones de bienes muebles, inmuebles, sociedades mercantiles y productos financieros, vinculados al núcleo familiar del expresidente Juan Orlando Hernández. En total, fueron incautados 33 inmuebles distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira; 8 sociedades mercantiles, 16 vehículos y productos financieros presuntamente relacionados a JOH. El proceso judicial de privación de dominio fue realizado por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en conjunto con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN). Además la ex primera dama (en nombre de su esposo, según el Ministerio Público) traspasó el 21 de marzo de 2022 bajo la figura de “dación de pago” varias propiedades a una institución bancaria: la sociedad Inversiones del Río, S. de R.L., otra propiedad en el sector del Hato de Enmedio y una en el bloque H de Villas Palmeras. EL HERALDO Plus Factual contactó al portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, quien confirmó que el proceso de aseguramiento de bienes contra Hernández se encuentra en su segundo año.

Rául Pineda Alvarado: “Fortuna del expresidente era de unos 3 mil millones de dólares”: Sin evidencia

El analista y politólogo Raúl Pineda aseveró que investigadores de Estados Unidos le afirmaron que la fortuna del exmandatario hondureño rondaba los 3,000 millones de dólares. ”Tuve la oportunidad de hablar con investigadores del gobierno de EUA y me decían que ellos calculaban que la fortuna del expresidente Hernández era de unos 3,000 millones de dólares”, aseveró. El expresidente de la República, Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022) y su familia lograron obtener numerosas propiedades tanto en Honduras como en el exterior, aunque no se establece una cifra concreta según una investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y no existe evidencia de otras indagaciones Según las investigaciones, el expresidente registró propiedades y empresas junto a su esposa, Ana García de Hernández, junto a sus hermanos y cuñados. Tegucigalpa, Lempira y Olancho son las ubicaciones donde Hernández cuenta con 109 bienes inmuebles, 11 empresas y 267 millones de lempiras en inversiones, según revela el documento del CNA. Fue en 2010, cuando Hernández fue elegido como presidente del Congreso Nacional, junto a su esposa que habrían registrado s7 empresas y 60 bienes inmuebles, cuyo valor ronda en 7.8 millones de dólares. Junto a su hermano “Tony” Hernández, condenado a cadena perpetua por narcotráfico, también habría creado “Inversiones del Río”, una empresa netamente familiar, pues tenía como gerente y socias respectivamente a la exprimera dama e Hilda Hernández, su hermana fallecida en 2017.

Juan Carlos “El Tigre” Bonilla y Mauricio Pineda testificarán contra JOH en el juicio: Sin evidencia

El exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla y el exagente policial Mauricio Pineda Hernández se declararon culpables y ya no se someterán a juicio junto al exgobernante hondureño Juan Orlando Hernández. En el caso puntual del expolicía, el periodista Jeff Ernst aseguró que los documentos publicados por la Fiscalía con relación a la culpabilidad de Hernández Pineda no corresponde al de “un testigo cooperante”, sino a cuando un acusado evita ir a juicio. Sin embargo, no se descarta que pueda testificar.

Nada prueba que los expresidentes de Estados Unidos Donald Trump y Joe Biden sean testigos en el juicio contra JOH: Sin evidencia

El líder de la defensa de JOH, Raymond Colon, aseguró que los expresidentes de Estados Unidos, Barack Obama y Donald Trump, además del actual, Joe Biden, testificarán a favor en el juicio de JOH.

https://www.tiktok.com/@hondudata/video/7333383163332381958?_r=1&_t=8jj2DFJTICj

La afirmación de Colon fue durante una entrevista realizada el 10 de mayo de 2022 por el programa Conclusiones, de la cadena internacional CNN. Durante la entrevista, el periodista Fernando del Rincón preguntó a Colon sobre la posibilidad de que los exmandatarios rindan testimonio sobre JOH en el juicio. ”Se va a someter una orden jurídica, para que un juez ordene que ellos comparezcan y la van a tener que obedecer, sino pues es posible que ellos manden otros individuos”, aseveró. No obstante, a pocos días de iniciar el juicio, no hay evidencia que la defensa haya llamado a Obama, Trump o Biden. Hasta el momento, tampoco la defensa de Hernández ha comunicado si contará con la presencia de testigos para el juicio que iniciará a partir del 20 de febrero.

JOH estará presente en la elección del jurado: Falso

En medios de comunicación y redes sociales aseguran que el exgobernante hondureño Juan Orlando Hernández estará presente en la elección del jurado, el 20 de febrero de 2024. Sin embargo, es falso. De acuerdo a lo explicado por expertos al equipo de verificación de EL HERALDO, en la elección del jurado solamente estarán presente los abogados de JOH, los fiscales de EUA y el juez Kevin Castel. Asimismo, desde la Corte del Distrito Sur de Nueva York, se le explicó al equipo de periodista de EL HERALDO, que cubren el evento judicial, que una vez conformado el jurado, JOH será trasladado hasta la Corte al inicio del debate con la presentación de los argumentos de los fiscales, por lo que no podría estar presente en la elección de los 12 ciudadanos neoyorquinos que servirán como jurado.

La Fiscalía restringe a JOH hablar de las reuniones con funcionario de EUA que realizó durante su presidencia: Verdadero

La defensa legal de Hernández aseguró que desde la Fiscalía existen restricciones de información clasificada para que no JOH pueda utilizarla en su juicio. Es verdadero, pues desde la Fiscalía se oponen que durante el juicio de JOH se aborden informaciones relacionadas a presuntas reuniones del expresidente con funcionarios de Estados Unidos mientras ejercía como presidente La Fiscalía asegura que “podría poner en riesgo investigaciones en curso y operaciones en Honduras y la región, además de ser potencialmente perjudiciales y confusas para el jurado”. A criterio de la defensa, operaciones de la DEA contra el narcotráfico en Honduras y las reuniones entre altos funcionarios de agencias de Estados Unidos y el expresidente Hernández podrían ser claves para demostrar la inocencia de JOH. Pero la Fiscalía las considera “irrelevantes”. Para el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, no necesariamente puede ser útil para el juicio contra JOH y aseveró que “el hecho que le haya tenido buena relación con los altos norteamericanos, no significa de que se justifica entonces que no haya participado en la conspiración para introducir drogas”.

JOH renunció a testificar en su juicio: Falso

Medios de comunicación, así como usuarios en redes sociales aseguran que el exmandatario hondureño renunció a comparecer en su juicio por narcotráfico a desarrollarse a partir del 20 de febrero de 2024. Sin embargo es falso. De acuerdo al cronograma de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Hernández renunció a comparecer en la conferencia de estatus, desarrollada el 11 de febrero de 2024. “El demandado renuncia a comparecer”, dice el cronograma. Asimismo su abogado defensor Raymond Colon reveló las intenciones de Hernández de subir al estrado durante el juicio y enfrentar a los fiscales de EUA “Él sí va a declarar, eso va a ser único en el historial de casos de narcotráfico. Él va a declarar”, detalló. Esta verificación forma parte del especial que lanzó EL HERALDO, el 29 de enero de 2024, sobre el proceso que vive el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) en Estados Unidos, en donde será juzgado por supuesto narcotráfico el 20 de febrero. Las piezas de EL HERALDO Plus Factual, durante la vigencia del especial, tendrán como imagen principal un diseño con estilo de carboncillo para unificar la estética de toda la presentación.

