El indulto que JOH pedirá a Trump, la desinformación del “periodista de investigación” Luis Rodríguez

Una búsqueda en Google con las palabras “Juan Orlando Hernández + pedirá + indulto + Donald Trump” no arrojó ningún resultado exacto que pueda corroborar lo que estamos verificando.

Además, en una pesquisa a la cuenta de X (antes Twitter), de la agencia Inner City Press, se encontró el registró de todo lo que ocurrió en la audiencia del 23 de enero.

Y, en el relato, JOH no le dijo a Castel que no “jamás se declarará culpable” y que “pedirá un indulto a Donald Trump para él y su hermano”.

Con reportes de EL HERALDO, basados en la narración de Inner City Press, se comprobó lo que sucedió en la última audiencia.

EL HERALDO Plus Factual pone a disposición lo ocurrido en la audiencia del 23 de enero, según el relato de Inner City Press:

Publicación original: DOJ has suggested JOH get a 2d lawyer & that it would be OK with a brief delay in trial. But will Judge Castel approve it? There are 8 defense lawyers here, some apparently to be appointed today. Who may JOH get? How long might the new lawyer(s) ask to prepare?.

Traducción: El Departamento de Justicia ha sugerido a JOH que consiga un segundo abogado y que estaría bien con un breve retraso en el juicio. ¿Pero el juez Castel lo aprobará? Hay ocho abogados defensores aquí, algunos de ellos aparentemente serán nombrados hoy. ¿A quién puede conseguir JOH? ¿Cuánto tiempo podrían pedir los nuevos abogados para prepararse?

Publicación original: All rise! Judge Castel: We have 3 new lawyers here. I’d like to interview Mr Colon at sidebar, ex parte and under seal. Bring your calendar. (Loud white noise - the “bring your calendar implies there will be a new, later date for JOH trial).

Traducción: ¡Todos levántense! Juez Castel: Tenemos 3 nuevos abogados aquí. Me gustaría entrevistar al Sr. Colón en la barra lateral, ex parte y bajo sello. Trae tu calendario. (Ruido blanco fuerte: “traiga su calendario implica que habrá una nueva fecha posterior para el juicio de JOH).

Publicación original: Judge Castel and Colon are talking, drowned out by white noise. They pass a short stack of papers back and forth. JOH is looking on from the jury box with 3 US Marshals behind him.

Traducción: El juez Castel y Colón están hablando, ahogados por un ruido blanco. Se pasan una pequeña pila de papeles de un lado a otro. JOH está mirando desde el estrado del jurado con 3 alguaciles estadounidenses detrás de él.

Publicación original: It’s now 10:40 am and Judge Castel and Colon are *still* talking. The gallery is getting restless.

Traducción: Ahora son las 10:40 am y el juez Castel y Colón *todavía* están hablando. La galería se está inquietando.

Publicación original: Judge Castel: I’d like to see Mr Herandez Alvarado here at sidebar (JOH is led up by 2 US Marshals).

Traducción: Juez Castel: Me gustaría ver al señor Hernández Alvarado aquí en la barra lateral (JOH está dirigido por 2 alguaciles estadounidenses).

Publicación original: JOH is handcuffed, his arms in front of him. Judge Castel is looking down at JOH from the bench, hand on his own chin, nodding his head.

Traducción: JOH está esposado, con los brazos delante de él. El juez Castel mira a JOH desde el estrado, con la mano en la barbilla y asintiendo con la cabeza.

Publicación original: It is now 11 am and JOH and Colon are *still* having a privatr / sealed converdation with the judge...

Traducción: Ahora son las 11 am y JOH y Colón *todavía* están teniendo una conversación privada/sellada con el juez...

Publicación original: Judge Castel leans foreard and shows JOH a sheet of paper. He is speaking very slowly...Then the interpreter repeats it to JOH.

Traducción: El juez Castel se inclina hacia adelante y le muestra a JOH una hoja de papel. Habla muy despacio... Luego el intérprete se lo repite a JOH.

Publicación original: It is now 11:17 am and JOH, Colon and the judge are still walking, with sound turned up so no one else can hear. It was called ex parte and sealed. Could it all be about Colon’s health? The alleged death threats against JOH and his family?

Traducción: Ahora son las 11:17 am y JOH, Colón y el juez siguen caminando, con el sonido al máximo para que nadie más pueda escuchar. Fue llamado ex parte y sellado. ¿Será todo por la salud de Colón? ¿Las supuestas amenazas de muerte contra JOH y su familia?

Publicación original: Finally at 11:26 am the JOH sidebar ends. Now another one begins, with 1st of 3 CJA lawyers.

Traducción: Finalmente a las 11:26 a.m. termina la barra lateral de JOH. Ahora comienza otro, con el primero de tres abogados de CJA.

Publicación original: Now the 2d of the CJA prospective lawyers goes up for his one-on-one. And now the third [Inner City Press has covered all 3 of these lawyers] At the defense table. Colon is speaking animatedly with others

Traducción: Ahora el segundo de los posibles abogados de la CJA se presenta para su uno a uno. Y ahora el tercero [Inner City Press ha cubierto a estos 3 abogados] En la mesa de la defensa. Colón habla animadamente con los demás.

Publicación original: Now 1st of JOH’s 2 co-defendant’s 2 lawyers are up front at sidebar, white noise still blaring, well over an hour now.

Traducción: Ahora el primero de los dos abogados del coacusado de JOH está al frente en la barra lateral, el ruido sigue sonando a todo volumen, hace más de una hora.

Publicación original: Things boils over, at least a little - amid a loud grumbling in the gallery, Judge commands silence, order barely audible over the white noise. Then sidebar with co-defendant continues.

Traducción: Las cosas se desbordan, al menos un poco: en medio de fuertes quejas en la galería, Judge ordena silencio, una orden apenas audible por encima del ruido blanco. Luego continúa la barra lateral con el coacusado.

Publicación original: Update: the sidebars are finally over, and Judge Castel takes a 5 minute break in the robing room. The white noise gets turned off and the room falls silent.

Traducción: Actualización: las barras laterales finalmente terminaron y el juez Castel se toma un descanso de 5 minutos en la sala de vestuario. El ruido blanco se apaga y la habitación queda en silencio.

EL HERALDO Plus Factual no añadió el hilo de X, de Inner Inner City Press, debido a que esta agencia puso toda esa información bajo un método de pago.

Pero, en ningún momento, la agencia informó que el exmandatario hondureño expresó que pedirá un indulto para él y su hermano “Tony” Hernandez, quien ya está pagando una condena perpetua por narcotráfico en la prisión de Victorville, Los Angeles California.

Contactada por EL HERALDO Plus Factual, Ana García, la esposa de JOH, confirmó que “es parte de una campaña de desinformación”.

EL HERALDO Plus Factual intentó comunicarse con la defensa de JOH, pero hasta la publicación de esta verificación no hubo respuestas.

Esta verificación forma parte del especial que lanzó EL HERALDO, el 29 de enero de 2024, sobre el proceso que vive el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) en Estados Unidos, en donde será juzgado por supuesto narcotráfico el 12 de febrero.

Las piezas de EL HERALDO Plus Factual, durante la vigencia del especial, tendrán como imagen principal un diseño con estilo de carboncillo para unificar la estética de toda la presentación.