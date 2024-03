$!Reiteran orden de captura contra los dos generales que testificaron en juicio de Juan Orlando Hernández

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Se mantiene la medida de orden de captura y deben presentarse al Juzgado de Primera Instancia Militar los generales Tulio Romero Palacios y Willy Oseguera Rodas, quienes sirvieron como testigo en el juicio contra el expresidente de Honduras, (2014-2018 y 2018-2022), Juan Orlando Hernández.

De acuerdo por lo informado por un juez de instrucción militar en una resolución, la apelación para que fuera suspendida la medida fue denegada este lunes y la orden se mantiene contra Romero Palacios y Oseguera Rodas.

Los generales son acusados del delito de abandono de destino en contra del Estado Mayor Conjunto, que los acusa de no pedir permiso para asistir a la Corte del Distrito Sur de Nueva York para brindar su testimonio en el juicio contra el exmandatario hondureño.

“Manténgase firme y en vigencia las órdenes de captura giradas por este Juzgado contra los señores oficiales Generales Tulio Armando Romero Palacios y Willy Joel Oseguera Rodas, por suponerlos responsable de delito de abandono de destino en perjuicio del Estado Mayor Conjunto”, dice la resolución girada por el Juzgado Militar este lunes -18 de marzo-.

Dicha denuncia en su contra fue emitida desde el pasado -8 de marzo-, sin embargo, 10 días después de la misma, los generales no se han presentado al Juzgado de Primera Instancia Militar para explicar las razones por las que testificaron en el juicio contra JOH sin autorización.

El abogado Fernando Gonzáles, abogado defensor de los generales, aseguró tras el citatorio de los mismos, que sus clientes no cometieron ninguna falta y no “debían pedir permiso”, pues consideró que tienen el rango en la institución para no hacerlo.

“Hemos mantenido la tesis que son inocentes y la justicia y legalidad deben prevalecer; ellos no debían porque pedir permiso porque tienen la suficiente antigüedad”, detalló,

Gonzáles amplió que “los generales tienen el suficiente grado y antigüedad”, por lo que “en absoluto nada cometieron, ninguna falta, si lo hicieran (darles baja deshonrosa), en este caso, estarían poniendo de manifiesto que se está politizando la institución castrense”, advirtió.

En ese sentido, se conoció que los generales, quienes se encuentran activos, continúan fuera del país y no han retornado a labores en las Fuerzas Armadas, pese a que su abogado defensor también detalló que se presentaría de forma voluntaria.