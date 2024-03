Abogado de los generales testigos de JOH: Si les dan baja deshonrosa estarían politizando la institución castrense

De acuerdo a Roosevelt Hernández , jefe del Estado Mayor Conjunto, ambos fueron citados por no haber pedido permiso para ir a testificar en el juicio que se desarrolló semanas atrás en Nueva York y en donde el exmandatario fue declarado culpable.

Entretanto, a criterio del abogado Gonzáles, sus clientes no cometieron ninguna falta. “Hemos mantenido la tesis que son inocentes y la justicia y legalidad deben prevalecer; ellos no debían porque pedir permiso porque tienen la suficiente antigüedad”, detalló en declaraciones a Radio América.

Sobre las posibles sanciones, el togado manifestó que “esperan que esto no vaya a crear adversión contra los generales”, quien en la actualidad se enfrentan a ser declarados “activos, pero no disponibles. Es decir, que no tendrían mando”.