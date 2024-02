Juez Castel excluye informe de la DLCN en juicio de Juan Orlando Hernández

Reynoso: No. Yo no redacté nada de esto.

Reynoso: No. Ya veo a quién va dirigido. Pero yo no creé esto.

El informe adjunto de 36 páginas supuestamente describe una investigación del gobierno hondureño de personas acusadas de delitos de lavado de dinero en Honduras

El documento en el que la Fiscalía pide que el informe sea excluido indica que el 23 de febrero de 2024, el abogado defensor informó a los fiscales que por primera vez que podrían intentar ofrecer el informe durante el contrainterrogatorio del abogado defensor Renato Stabile al detective Reynoso.

“Los abogados defensores confirmaron esta tarde, 25 de febrero de 2024, que tenían la intención de ofrecer el Informe. El detective Reynoso no puede autentificar adecuadamente el Informe, del cual no fue autor, y la defensa no ha identificado la relevancia de este documento ni ninguna base admisible para las múltiples capas de rumores contenidos en el informe. Por lo tanto, el Tribunal no debe admitir el Informe si el acusado pretende ofrecerlo durante el testimonio del detective Reynoso”, sostiene el documento.

El 23 de febrero de 2024, el detective Reynoso testificó que participó en una búsqueda de tres vehículos en junio de 2018 y confiscó evidencia de esos vehículos, incluidos cuadernos que encontró en un Volkswagen. El detective Reynoso testificó además que, el mismo día, funcionarios hondureños arrestaron a cinco personas, incluida una persona que usaba los nombres de Magdaleno Meza y Nery Orlando López.

La Fiscalía asegura que “el informe de fecha 18 de octubre de 2018, parece referirse a una supuesta investigación sobre las actividades de lavado de dinero de las personas arrestadas en junio de 2018, incluido Nery Orlando López”. Alrededor de agosto de 2019, los fiscales de Nueva York obtuvieron “una copia del informe de funcionarios hondureños, quienes se lo habían proporcionado a un funcionario de la DEA estacionado en Honduras, y el gobierno posteriormente proporcionó el informe al demandado en la primera producción de descubrimiento en este caso realizada en junio de 2022 o alrededor de esa fecha”.