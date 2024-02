$!Juez Castel deniega nueva solicitud de defensa de JOH para postergar juicio

Del mismo modo, reafirmó que el juicio se mantiene para el martes 20 de febrero. La audiencia de selección del jurado iniciará a las 9:30 AM en la sala 26B.

“En términos de prejuicios, simplemente no sé lo que no sé, así que sin la oportunidad de revisar el descubrimiento con el demandado, no puedo defender efectivamente al Sr. Hernández”, explica.

No obstante, la Fiscalía se opuso a esto y señaló que todo se trata de una malinterpretación de la defensa de Hernández en torno al uso de una computadora portátil para acceder a documentación y el llamado a testigos en Honduras.

La parte acusadora señala que Juan Orlando Hernández lleva dos años reuniéndose con su abogado, lo cual considera tiempo suficiente para prepararse de cara al juicio.

“El acusado sostiene que no puede prepararse eficazmente para el juicio porque solo tiene acceso a esta computadora portátil personal durante periodos de tiempo limitados durante la semana y porque no puede acceder a ciertos materiales producidos en el descubrimiento y de conformidad con 18 USC (Id.). Esas afirmaciones malinterpretan la adaptación que se le está otorgando al acusado mediante el uso de esta computadora portátil personal y no proporcionan una base adecuada para un aplazamiento”, señala la Fiscalía.

“El uso por parte del acusado de esta computadora portátil personal es una adaptación adicional proporcionada a medida que se acerca el juicio y no es, como ya ha determinado el Tribunal, “esencial para su defensa”. El abogado defensor ha tenido años para reunirse con el acusado y prepararse con él en persona. El acusado ha sido visitado repetida y frecuentemente por sus abogados y el asistente legal del abogado principal”, añade.

La denegación a la solicitud de postergar el inicio del juicio contra Juan Orlando Hernández ocurre mientras se lleva a cabo la audiencia CIPA en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.