En la misiva, la defensa argumenta que “el Sr. Hernández no puede revisar todo este material antes del juicio, porque el material sensible debe ser revisado en presencia de un abogado, de conformidad con la Orden de Protección dictada por el Tribunal en este caso”.

Stabile también detalla que a pesar de que Hernández ya tuvo acceso a la computadora, solo la ha podido utilizar de lunes a viernes de 10 a 15 horas, pero los fines de semana no tendrá acceso a esta.

“El acusado es la persona que está en mejor posición para señalar inconsistencias e inexactitudes en el descubrimiento y asesoramiento directo a las pistas de investigación”, asevera.

“En términos de prejuicios, simplemente no sé lo que no sé, así que sin la oportunidad de revisar el descubrimiento con el demandado, no puedo defender efectivamente al Sr. Hernández”, explica.