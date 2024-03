Piden esperar y no satanizar políticos por menciones durante juicio contra JOH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Si los políticos mencionados en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández “nunca anduvieron con los Cachiros o los Valle” pueden estar tranquilos manifestó el diputado por Libertad y Refundación (Libre) Jari Dixon.

Al ser consultado sobre la mención del secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, el exfiscal indicó que todos los mencionados tienen el derecho a defenderse para demostrar que no tienen ninguna responsabilidad ante lo emanado en el juicio que se desarrolla en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

“Hay que pasar de la especulación a las pruebas completas, por ejemplo si a mí me mencionaron estuviera tranquilo porque no he hecho nada. Es una mención que no prueba absolutamente nada”, reiteró.

A su criterio, por cada persona que se menciona durante el juicio, seguramente llegará su momento para que puedan aclarar todo.

Estimó que hay muchos políticos que no duermen y “andan con ojeras” ya que en el ámbito político se pueden mencionar personas solo para hacer daño y en consecuencia sugirió no satanizar a nadie sin importar el color político.

“Hay que esperar, tampoco podemos satanizar alguien sea del partido que sea solo porque lo mencionaron, somos buenos para destruir imagen”, consideró.