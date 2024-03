TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La ex primera dama de Honduras, Ana García de Hernández , manifestó en las últimas horas que es muy posible que el juez Kevin Castel condene a cadena perpetua al expresidente Juan Orlando Hernández , luego de que fuera hallado culpable por narcotráfico en Estados Unidos, tras un extenso juicio que culminó el 8 de marzo.

“Hemos hablado con mi esposo y lo hemos hablado con mi familia, con mis hijos, y por doloroso que es, esto es una realidad que debemos de enfrentar. Seguramente el juez Castel va a determinar esto (cadena perpetua). Él es una persona que desde el primer día, incluso antes de que Juan Orlando fuera presentado ante él, ya había expresado opiniones en contra de Juan Orlando”, manifestó la esposa del exmandatario.

“No esperamos menos que eso, sin embargo, hay instancias legales que vamos a seguir luchando hasta el último momento para demostrar la injusticia que se cometió contra Juan Orlando”, agregó la ex primera dama.

Asimismo, Ana García hizo un llamado a funcionarios estadounidenses que trabajaron de cerca con el expresidente Hernández a “no permitir que se cometa una injusticia”.

“Quiero hacerle un llamado a todos aquellos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, aquellos buenos funcionarios que trabajaron de cerca en esta lucha, que no permitan que esta injusticia se complete, que salgan y hablen con la verdad de toda la información, de todos los datos, de todo aquello que demuestra fehacientemente que mi esposo fue el primer abanderado en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en Honduras y que él no es narcotraficante y no ha sido co-conspirador como quisieron representarlo en ese juicio donde los únicos testigos que presentaron son hombres que tienen un interés y hambre de venganza”, expresó.