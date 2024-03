Testimonio de militares no cambiará el destino de JOH, según analistas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La defensa del expresidente Juan Orlando Hernández (JOH) presentó este lunes al general de brigada de las Fuerzas Armadas, Tulio Armando Romero Palacios, como uno de sus testigos, pero el militar más bien terminó confirmando cierta información aportada por los narcos contra el exmandatario.

De acuerdo con el abogado y analista Raúl Pineda Alvarado, el panorama para la defensa de Hernández es oscuro. Los fiscales, desde el punto de vista técnico, han hecho un buen trabajo.

Tienen lo que se llama en las declaraciones buenos finales climáticos, como la acusación de Devis Leonel Rivera Maradiaga, “El Cachiro”, hecha de manera directa a Hernández.

“Hasta este momento no vemos que la defensa haya logrado debilitar la teoría del caso de la Fiscalía. Entonces el resultado lógico, normal, debería ser una condena”, proyectó Pineda.

Según este analista, las declaraciones de los militares no van a tener mucho peso a favor de JOH; primero, porque no conocían los acontecimientos y si los conocieron estaban obligados a actuar y si no hicieron eso, implica responsabilidad.