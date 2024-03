El último as bajo la manga que tienen los abogados defensores es que el propio Hernández Alvarado suba al estrado a declarar y manifestarle su verdad de los hechos.

El silencio se apoderaba del ambiente de la sala, interrumpido únicamente por el tictac del reloj de una pared. Era un recordatorio de que el tiempo no se detiene, y que para el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado no había marcha atrás y que un veredicto -de culpabilidad o inocencia- está a la vuelta de la esquina.

En seguida, Castel le dará las instrucciones al jurado, que no son más que estándares legales que aplican al caso y les ayudarán a determinar el fallo.

Mejía: A título personal pienso que si me entrego no hay problema.

Stabile: ¿Usted sabe que si es acusado de un delito en Honduras no puede ser extraditado?

Mejía: Solo me fui a entregar.

Mejía: El primo Mauricio Hernández me dijo que no podía hacer nada por la acusación.

Stabile: ¿Y de hecho Juan Orlando Hernández no hizo nada para evitarlo?

Mejía: Yo siempre abogaba las esperanzas porque estábamos respaldados por “Tony” Hernández y Juan Orlando Hernández. Hablamos con Mauricio Hernández y dijo que eso le hace ver mal a él (JOH) y que ya con la acusación ya no se puede hacer nada.

A medida avanzaba el contrainterrogatorio, Mejía Vargas habló sobre su relación con Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo.

Stabile: ¿Conoce a Fabio Lobo?

Mejía: Entre 2009 y 2010, lo vi una vez nada más.

Stabile: ¿Después de haber salido de la prisión le pidió ayuda a Fabio para ser incorporado a la Policía?

Mejía: Sí, pero solo le pedí ayuda para una asignación en la Policía. A Lobo solo lo vi una vez.

Stabile: ¿Además de usted y otros oficiales se reunieron con unos mexicanos para hablar de Los Cachiros?

Mejía: Solo fue una vez por 17 minutos.

Stabile: ¿Llegó el momento en que fueron compañeros de celda?

Mejía. Yo llegué a la misma unidad donde estaba Fabio.

Stabile: ¿En la misma celda?

Mejía: Sí.

Stabile: ¿La esposa de Fabio y su esposa han estado en contacto?

Mejía: Ellas no han estado en contacto. Eso es falso.

Stabile: Pero, ¿llegaron juntas a la cárcel?

Mejía: No, no coincidieron allí. No llegaron juntas. Nunca se conocían.

En seguida la Fiscalía volvió a interrogar al exoficial Mejía Vargas y manifestó que nunca fue extraditado de Honduras y que siempre le estaba brindado información de operativos a Mauricio Hernández Pineda, un exoficial que se declaró culpable de narcotráfico.