Juicio de JOH mancha a Honduras, pero también deja mensaje a políticos

Según analistas, este evento hace que el país tenga una mala reputación en el mundo, no solo por el proceso sino porque, según las acusaciones, el expresidente estuvo relacionado con carteles de la droga, no solo en el país sino de Latinoamérica.

No obstante, desde la perspectiva de Lester Ramírez, este mensaje en Honduras no está teniendo un eco tan significativo en el país.

Desde el punto de vista de abogado Raúl Pineda, el juicio puede ser un parteaguas, ya que grupos que están involucrados estarán bajo la mira e investigación de Estados Unidos y, según informó el Ministerio Público, también de Honduras.

“Esto trasciende más allá del presidente, y se orienta más a situaciones que tienen que ver con grupos, con sistemas, con carteles, con organizaciones, que son las que verdaderamente hacen el mayor daño a la gobernabilidad democrática”, indicó.

Incluso los mismo abogados afirman que este juicio puede marcar un antes y después en la historia de Honduras, cambiando la relación política del país con Estados Unidos. Esto provocaría que los personajes de la época de JOH vayan desapareciendo y que surja una nueva tanda de políticos libres de nexos con narcotráfico.

No obstante, esta perspectiva optimista no ocurrirá y el futuro no cambiará si desde la ciudadanía no se exigen los cambios, manifestó Lester Ramírez, analistas independiente .

“Las leyes no han cambiado, las instituciones no han cambiado, los controles no han cambiado, no hay presión internacional para que se cambien las cosas”, aseveró.

Este mismo escepticismo es compartido por la Conferencia Episcopal, pues a través de su portavoz, afirmaron que en el país la situación no mejorará si el narcotráfico y crimen organizado siguen prevaleciendo.

Barrientos y Pineda reconocen que combatir la intromisión del narcotráfico en la política es sumamente complejo, pero que un paso importante que se debería considerar es una fiscalización más exhaustiva en investigar de dónde provienen los fondos con los que se financian las campañas electorales, al igual que una profunda limpieza en la instituciones policiales y militares.

Y es que los mismos documentos de la Fiscalía dicen que Hernández recibió dinero de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en ese entonces líder del Cartel de Sinaloa en México; así como Víctor Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo” y Alexander Ardón, líder del cartel de los hermanos AA.

Ardón fue uno de los narcos presos en Estados Unidos que delató a JOH en el juicio contra su hermano, “Tony”, y la Fiscalía afirmó que también será uno de los testigos en el juicio que se desarrollará a partir del 12 de febrero de 2024.

Este proceso que JOH compartiría con el exjerarca policial, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, y Mauricio Hernández Pineda, ahora lo enfrentará solo, pero abogados penalistas dicen que, tanto Bonilla como Hernández Pineda, podrían ser importantes testigos para hundir a Hernández frente al jurado y al juez Kevin Castel.

Sumado a ello, Castel denegó la solicitud de JOH de aplazar el juicio para un período de entre tres a seis meses y, a su vez, no permitió que la defensa aplicara un cuestionario escrito al jurado. Esto da claros indicios de que Castel no tendrá consideración durante el proceso.

El juez ratificó que el juicio se desarrollará el 12 de febrero de 2024 a las 9:30 de la mañana en Nueva York (8:30 hora de Honduras).

Hernández tendrá que defenderse por tres delitos, pero los expertos no avizoran un panorama nada alentador. Incluso, afirman que durante el juicio se mencionarán más nombres de políticos, empresarios y personas ligadas al narcotráfico, no solo de Honduras sino de otras naciones.