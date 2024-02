¿Qué implica la conspiración al expresidente Hernández?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - No hay marcha atrás ni más retrasos. El expresidente Juan Orlando Hernández será trasladado la mañana del 12 de febrero de la cárcel de Brooklyn, bajo estrictas medidas de seguridad, al undécimo primer piso de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York para enfrentarse a un extenso juicio por tráfico de drogas.

De acuerdo con la ley penal de Estados Unidos, una conspiración de drogas ocurre cuando dos o más personas aceptan cometer un delito relacionado con el narcotráfico. Este delito se define de manera amplia y no requiere que ninguna de las partes cometa el delito de drogas subyacente en cuestión.

Para el exjefe de operaciones internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos ( DEA por sus siglas en inglés), Mike Vigil, en el caso del exmandatario Hernández, “no necesariamente tuvo que manejar y tocar la cocaína ellos mismos en una conspiración, no tienen que mover ellos directamente la cocaína, pero ellos estaban de acuerdo en violar las leyes de Estados Unidos y comenzaron a importar (la droga) por barco y avionetas, utilizando pistas clandestinas, tomando sobornos, tomando parte de la cocaína”.

A criterio de Vigil, la megaconspiración que incluye a más políticos, empresarios y otros narcotraficantes sigue operando actualmente en Honduras. “Si yo fuera una de las personas que estuvieron involucrados con Juan Orlando Hernández y su hermano ‘Tony’ yo no estuviera muy seguro que no me va a caer la justicia porque creo que van a venir más acusaciones formales”, sostiene Vigil.

“Hay algunos que siguen metidos en el narcotráfico simplemente porque las ganancias son tan grandes que no van a dejar ese negocio, entonces sabemos que hay mucha gente metida en eso protegiendo o manejando cargamentos y ya se sabe que muchas veces los narcos necesitan protección de los políticos para seguir operando”, declaró.