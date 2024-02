Juicio de JOH es solo “la punta del iceberg”, dicen en la Conferencia Episcopal

TEGUCIGALPA, HONDURAS .- Menos de una semana falta para que inicie el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, proceso legal pactado para el 12 de febrero a las 8:30 AM, hora de Honduras.

“Hay que recordar que nadie está por encima de la ley y todos debemos actuar en consonancia con ella. El expresidente está siendo juzgado, pero es la punta del iceberg porque la realidad es mucho más profunda y ustedes lo saben y yo lo sé”, dijo.

El religioso agregó que “él (JOH) sirve ahorita como muestra de un botón, pero el saco tiene muchos más botones y mientras en Honduras no se quite esa cultura del dinero fácil y se sigan manteniendo las cosas lideradas por el narcotráfico o por el crimen organizado, la cosa no va a cambiar”

López lamentó lo que está pasando la familia del exmandatario y Honduras en general, pues la imagen del país también se mancha.

“Él está siendo juzgado, no ha sido juzgado, pero qué pena que le pase eso a su familia, ya que el que se alegra por este tipo de cosas significa que no ha entendido que la imagen del país está dañada. Nos están viendo a todos en el concurso del universo como personas que nos dedicamos a eso”, adujo.