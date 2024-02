“El Contador” y “Chande” incriminan a Juan Orlando Hernández con el narco

Sánchez: Le vamos a meter droga a los gringos en sus narices y no se darán cuenta.

El testimonio de Sánchez fue revelador porque golpeó a la clase política hondureña al mencionar que Fuad Jarufe , el extinto dueño de Graneros de Honduras, no solo le pagó sobornos para financiar su campaña política a Hernández, sino que también lo hizo con los expresidentes Manuel Zelaya y Porfirio Lobo Sosa.

Sánchez: Sí. Aquí me manda el jefe para ayudar a los muchachos en lo que pueda.

Sánchez: Ojalá que se nos atraviese alguien para usar este juguetito que me dieron mis amigos militares.

Sánchez: Que no debía preocuparse por el trasiego por que la seguridad estaba garantizada por militares y policías.

Sánchez: En la oficina estaban mi jefe, Juan Orlando y Geovanny Fuentes en una mesa redonda y me tocó esperar en un sillón azul.

Sánchez: Mi jefe me dijo que por la tarde llegaría Juan Orlando Hernández, que quería comprar unos dólares.

Sánchez: No, no quedó electo.

Cuando todos los asistentes pensaron que el juicio había terminado en su segunda jornada, por una puerta de madera apareció Ardón vestido con traje naranja de presidiario, tenis blancos y esposado de los pies. Custodiado por un alguacil atravesó la sala de audiencias y ocupó el lugar de testigo estrella de la Fiscalía en el caso contra JOH.

Tomó su juramento y en seguida brindó sus datos generales, y con ello el interrogatorio.

Fiscal: ¿De dónde es?

Ardón: De Honduras.

Fiscal: ¿Tuvo algún cargo?

Ardón: Fui alcalde de El Paraíso, Copán.

Fiscal: ¿Actualmente dónde vive?

Ardón: En la prisión de Vermont.

Fiscal: ¿Antes de estar en la cárcel a qué se dedicaba?

Ardón: Me dedicaba al narcotráfico.

Fiscal: ¿Ve a alguien en esta sala al que haya ayudado?

Ardón: A Juan Orlando Hernández.

Fiscal: ¿Puede identificarlo?

En seguida Alexander Ardón señaló la última fila de la sala a donde se encontraba el expresidente. El fiscal le pidió que fuera más preciso y dijo: en la línea que está el fiscal, en la número cuatro, la persona número tres.

El fiscal insistió: ¿Puede identificarlo?

Ardón: Una persona, una señora y está Juan Orlando.

Fiscal: ¿Ha tenido reuniones privadas con él?

Ardón: Sí.

Fiscal: ¿En qué año?

Ardón: Alrededor de 2009.

Fiscal: Y en pocas palabras, ¿lo ayudó?

Ardón: Me ayudó con la Fiscalía para que no me investigaran.

Fiscal: ¿Qué hizo a cambio?

Ardón: Lo ayudé política y financieramente.

Fiscal: Financieramente, ¿cuánto?

Ardón: En esa reunión con un millón de dólares.

Fiscal: ¿Y en total?

No recuerdo pero fue más. En dólares de Estados Unidos.

Fiscal: ¿Traficó drogas con alguien más?

Ardón: Con “Tony” Hernández.

Fiscal: ¿Cuál era la droga?

Ardón: Cocaína.

Fiscal: ¿El parentesco?

Ardón: Hermanos.

Fiscal: ¿Estuvo alguien más presente en las campañas?

Ardón: Sí. “El Chapo”, un narco mexicano.

Fiscal: ¿Cuál organización dirige “El Chapo”?

Ardón: El Cartel de Sinaloa.

Fiscal: ¿Usted se declaró culpable?

Ardón: Sí.

Fiscal: ¿De qué delitos?

Ardón: De jefe de una banda de narcos, armas, homicidios, tráfico de drogas.

Fiscal: ¿Cómo parte de la aceptación firmó un convenio de colaboración?

Ardón: Sí.

Fiscal: ¿Cuál es el propósito del convenio?

Ardón: Decir la verdad.

Fiscal: Mencionó que el acusado le brindó protección, ¿en cuántas ocasiones le decomisaron droga?

Ardón: Ninguna vez.

Fiscal: ¿Qué está en esa pantalla?

Ardón: El mapa de Centroamérica.

Fiscal: ¿En ese mapa se ve Estados Unidos y México?

Ardón: Sí.

En seguida encerró el mapa de Honduras e identificó que tiene fronteras con Nicaragua, Guatemala y El Salvador.

Además, reconoció más a profundidad el mapa de Honduras y manifestó que era originario de Copán.

Fiscal: ¿Hasta qué nivel de estudio terminó?

Ardón: Sexto grado.

Fiscal: ¿Cuándo empezó a traficar drogas?

Ardón: Alrededor del 2000.

Fiscal: ¿Qué edad?

Ardón: 21 años.

Fiscal: ¿Cuándo dejó de traficar?

Ardón: Cuando me entregué a Estados Unidos.

Fiscal: ¿Cuánto traficó?

Ardón: 250 toneladas.

Fiscal: ¿Es el equivalente a 250 mil kilogramos?

Ardón: Sí.

Fiscal: ¿Qué apodos tiene?

Ardón: Los periódicos me apodan doble AA y “Chande”.

Fiscal: ¿Qué armas portaba?

Ardón: AR-15, M-16, nueve milímetros, AK-47. En zonas montañosas, bazucas para destruir carros.

Fiscal: De esas armas, ¿cuáles son automáticas?

Ardón: M-16 y AK-47.

El fiscal le pidió señalar, otra vez, en el mapa el departamento hasta donde llegaba la droga y el testigo manifestó que a Copán.

Asimismo, declaró que la droga llegaba primero a Gracias a Dios, Colón y Atlántida.

Fiscal: ¿Cómo llegaba la droga?

Ardón: Por aire y marítima.

Fiscal: ¿Y quién de su familia lo ayudaba?

Ardón: Hugo Ardón.

Fiscal: ¿Y quién es él?

Ardón: Mi hermano.

Fiscal: ¿Reconoce estas fotos?

Ardón: Sí, Hugo y Juan Orlando Hernández.

El juez interrumpió, suspendió el interrogatorio, el jurado salió de la sala, y detrás Hugo Ardón, que fue llevado a una celda de la Corte. Mientras tanto Juan Orlando fue resguardado por los alguaciles a otra zona del palacio de justicia.

El interrogatorio de Ardón continuará este día por la Fiscalía y se extenderá durante varias horas.

Se prevé que el inicio del testimonio sea a las 9:00 de la mañana hora de Honduras.