Testimonios: Los narcos que salpicaron a Juan Orlando Hernández

No obstante, no solo se trata de oír los testimonios. “Aquí en los Estados Unidos no es que solo tomamos la palabra de ellos. Se trata de comprobar, se comprueba si lo que están diciendo es verdadero y también los fiscales les dicen que si les agarran una mentira, ya no tendrán un acuerdo”, explicó.

Además, recordó que los fiscales también llevan evidencias como audios, fotografías y hasta narcolibretas, toda esta carga probatoria tendría un enorme peso en el juicio. “Hay que ver el caso del hermano Tony Hernández. Lo condenaron a una cadena perpetua. La evidencia contra el exmandatario es más contundente de la que era en el juicio de su hermano”, apuntó.