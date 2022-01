Visas de trabajo en Estados Unidos por L 250 mil ofrece red clandestina

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una invitación en Facebook para hondureños que deseen trabajar legalmente en Estados Unidos acompañada de un número de celular es el punto de partida que necesita para encontrar clientes una red cuyo propósito real es llevar al extranjero a las personas para quedarse de forma ilegal a cambio de un ostentoso pago en efectivo.



La Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus contactó a estas personas, conversó con ellas y las visitó para evidenciar su forma de operar.



El precio es alto: 250 mil lempiras o, como ellos mejor lo proponen, 10 mil dólares. Se paga una parte de enganche para el papeleo, la cita en la embajada estadounidense y el pasaje de avión; y el resto al tener la visa de trabajo en la mano para salir de Honduras.



La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, además, rastreó a la compañía de donde supuestamente vienen los contratos de trabajo a Honduras.

En una charla amplia, el tramitador aseguró conseguir visas de trabajo para personas. Foto: El Heraldo



Visa de trabajo

-Buenas tardes, le escribo por la publicación en Facebook de la visa de trabajo, somos dos amigos que queremos información completa.



Inmediatamente la otra persona en la línea comenzó su amplia oferta que incluye visas de trabajo para Estados Unidos, Canadá, España e, incluso, Chile, donde aseguró que la demanda de mano de obra es inmensa para hondureños.



La conversión se extendió, se le consultó por la visa de trabajo en Estados Unidos, inmediatamente el precio salió: “10 mil dólares, todo es legal, tenemos las empresas en Estados Unidos, envían su contrato, ustedes no van a hacer nada aparte de sacar el pasaporte”.

La tentadora oferta atrapó a EL HERALDO Plus, que inmediatamente pactó una cita con las personas. El sujeto del celular escuetamente dijo que la reunión no se podía realizar en Tegucigalpa, la excusa era que no se platica en paz porque en los centros comerciales o cafés llegan a molestar los policías.



La reunión se pactó en Comayagua, donde el cerebro del proyecto explicaría a detalle cómo llevar a las personas a Estados Unidos, en un avión, sin sufrir en la frontera y, lo mejor, con una visa de trabajo obtenida de la embajada de Estados Unidos en Honduras.



Dos días después, las partes interesadas se tomaban un refresco natural en la excapital de Honduras, el contratista llegó puntual, con camiseta, jeans, tenis y una gran amabilidad.



-Bueno, aquí estamos, explíquenos cómo funciona.

El tipo comenzó relatando que todo era legal, “lo único ilegal es que nosotros le cobramos los 10 mil dólares a cada persona, pero lo demás es completamente legal, la visa es real y vamos a ir juntos a la embajada, nosotros le daremos la charla de trabajo para que vayan con el contrato en la mano y no tengan líos”.



Sin necesidad de preguntar mucho, explicó que ellos tienen contactos en varias empresas en Estados Unidos que disponen de ofertas laborales, por lo que una persona se encarga de sustraer los contratos que, según relató, son para personas de Monterrey, México.



Aclaró que las empresas no saben que los contratos van a parar a Honduras, por lo que al momento que las personas lleguen a Estados Unidos, “ni se les ocurra ir a la empresa, vayan a otro lado, su familia, amigos, allá el trabajo rebota, pero no a la empresa”.

Por medio de WhatsApp, el tramitador envió fotos de visas que ha sacado a personas. Foto: El Heraldo







El muchacho, bastante relajado, mencionó que el trámite por el tema de la pandemia tarda más de lo usual, pero, para tratar de convencer, “mire, ahí le mandé a su WhatsApp una copia de los contratos que usamos, todo es legal, ahí también algunas de las visas que hemos sacado y fotos con los muchachos que llevamos”.



El contrato está a nombre de la empresa The Farmers’ Solution LLC -el tipo mencionó algunas otras, pero solo envió el contrato con esta empresa- que, según su portal de Internet, se dedica al “suministro y equipos para césped y jardín” y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.



EL HERALDO Plus trató de contactar a esta empresa, llenó un formulario y envió el correo, pero hasta la hora de cierre de la investigación no se obtuvo respuestas.

Con el tema de los contactos, se llamó a una de las personas para que contaran cómo les había ido con la visa de trabajo y dieran su testimonio.



También se le consultó por el precio, y explicó que estaba cómodo a 10 mil dólares, porque le toca repartir con sus socios en Estados Unidos que consiguen los contratos.



Los primeros 2,500 dólares (más de 60,000 lempiras) son para iniciar el proceso y aseguró que solo se ocupa el pasaporte, pero no hay garantía del retorno del dinero. “Queremos hacer contratos con abogado y todo pero más adelante, ahorita le daría un recibo y le pido a las personas que tengan paciencia”.

El sujeto envió fotos de grupos de jóvenes que estaban realizando el proceso con él. Foto: El Heraldo







La red, a su vez, se encarga de gestionar la cita, por lo que “solo lo llamamos para que nos vaya dando los datos del formulario, eso no es problema, una vez que la cita esté solo lo preparamos”.



La preparación consiste en una charla para ese momento tan incómodo frente al funcionario de Estados Unidos en la embajada.



Detalló que no hay pérdida, pues con el contrato en mano y siguiendo lo pactado en la charla, la visa está a la vuelta de la esquina.

“En el correo que llenamos nos mandan la confirmación cuando ya está la visa para ir a traerla a la empresa que la envían pues nos las dan en la embajada, ese día vamos juntos porque ahí usted me tiene que pagar los 7,500 dólares restantes o no hay visa”.



El muchacho aclaró que si por esas casualidades de la vida no se logra el objetivo, podían regresar una parte del dinero, pues “ahí ya se le ha pagado al contacto en Estados Unidos que dio el contrato, se sacó la cita, entonces ese dinero viene siendo para papeleo”.



El tiempo de espera va de tres a seis meses, por lo que piden paciencia a las personas.



-Pero el otro muchacho dijo que nos iban a dar trabajo allá.

EL HERALDO Plus insistía durante la charla por una respuesta referente a ese puesto de trabajo.



El tipo respondió que no, “por eso le digo, la empresa que lo va a contratar en realidad no sabe que usted va para allá, si se aparece, arruina todo”.



La conversación se cerró con una promesa de pago, a partir de ahí el sujeto comenzó a enviar más pruebas y videos de las personas que tienen visa de trabajo burlando el sistema de reclutamiento.

