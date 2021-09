Exclusiva: Sin estar al cien por ciento alzará vuelo aeropuerto Palmerola

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los primeros vuelos del aeropuerto internacional de Palmerola, Comayagua, sí iniciarán este año, pero con obras aún en marcha, porque las instalaciones todavía no están terminadas.



Más de seis años han pasado desde aquel 31 de marzo de 2016, cuando se firmó el contrato con la empresa Emco, que conformó Palmerola International Airport S.A. (PIA).



Después de tanta espera, el proyecto parece ser una realidad, ya que para el 15 de octubre está prevista la inauguración de la terminal aérea, pero esto no significa el despegue de los vuelos como tal.

La plataforma donde embarcarán los aviones es la parte más avanzada en la terminal de Palmerola. Ya están ubicadas las siete mangas por donde abordarán los pasajeros. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo

La ruta

A las 7:00 de la mañana el equipo de EL HERALDO Plus salió de Tegucigalpa por la carretera CA-5 Norte, con destino a la nueva terminal aérea.



Una cortina de neblina que coqueteaba con el rocío de la mañana cubría los relieves a los extremos de la amplia vía, que dentro de poco será la que llevará a los viajeros a Palmerola. En la posta de El Durazno, arriba de la colonia El Carrizal, se ubica un retén permanente, luego en Amarateca había otro puesto policial, desde allí la CA-5 Norte estaba libre hasta llegar a la caseta de peaje, donde los viajeros tienen que pagar obligatoriamente.



Unos kilómetros adelante de Zambrano una rastra se había dado vuelta, estaba recostada en la carretera, alertando que estos son parte de los riesgos y contratiempos que deben solucionar los concesionarios de Palmerola y del Corredor Logístico para garantizar la seguridad de quienes se dirijan a la terminal.

A las 8:00 de la mañana ya el calor ardiente que caracteriza al Valle de Comayagua se hacía sentir, a esa hora el equipo de EL HERALDO Plus solicitaba acceso al nuevo aeropuerto internacional de Honduras.



A simple vista pareciera que no está listo, no estaban terminados a un cien por ciento los accesos vehiculares y peatonales, ya que se estaban fundiendo bordillos y sacando toneladas de basura.



Los trabajos se hacen de forma acelerada, de día y de noche, afuera hay maquinaria sacando promontorios de tierra .



Al entrar al domo iluminado por su techo de vidrio se pudo detectar que se trabaja a contrarreloj en detalles importantes para poder estar listos en al menos dos meses.

Al interior de la terminal se trabaja a doble jornada para tenerla lista el 15 de octubre, se están instalando equipos, alfombras, rotulación, sistemas de aire acondicionado y todo para operar. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo

Los 39,500 metros cuadrados convierten a Palmerola en la terminal aeroportuaria más grande de Honduras, pero aún así está muy lejos de competir con los grandes de la región, como los puntos de El Salvador y de Panamá.



El diseño del edificio que suplantará a Toncontín es de tres niveles. Antes de entrar a la terminal, EL HERALDO Plus hizo el retorno en el puente a desnivel que está en el kilómetro 73 del corredor logístico.



Luego avanzó un poco más de 200 metros hasta la entrada de la terminal, desde ahí se puede apreciar la fachada principal y el estacionamiento techado en el parte baja.



La persona que vaya a tomar el avión se dirigirá hacia el costado derecho, al tercer nivel de la terminal, en ese espacio los viajeros podrán llegar en el vehículo y dirigirse al área de abordaje.

Equipamiento

En la entrada, cuatro jovencitos, vistiendo el uniforme de camisa blanca y pantalón azul, fueron los primeros en dar la bienvenida, ellos son los encargados de experiencia al pasajero, explicaron funcionarios de PIA.



En ese instante un grupo de electricistas instalaban la iluminación de las señales internas del aeropuerto con rótulos en los idiomas inglés y español que decían: puertas de embarque, facturación, migración de menores y zona financiera.



Al costado izquierdo de la entrada en el tercer nivel está lista el área de comida, donde se ha dado prioridad a los negocios catrachos y son pocas las franquicias. Estos se comenzarán a instalar muy pronto.



En los alrededores se abrirán tiendas, estarán las autoridades de la Dirección de Seguridad Aeroportuaria (DSA) y todo el personal vinculado en la operación de la terminal.

Las operaciones iniciarán sin la torre de control debido a retrasos del concedente. El operador aseguró a EL HERALDO que ellos están equipando una provisional, pero no la mostraron. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo





En esa misma zona estaban colocando los puestos de chequeo del boleto aéreo, registro de maletas, control migratorio y el body scanner para detectar artefactos y sustancias prohibidas entre los pasajeros.



Al fondo, frente a una enorme pared de vidrio, está la sala de espera para abordaje y una sala VIP donde también se instalarán negocios.



En una sola línea se ubican los accesos para las siete puertas de abordaje a las que se les está instalando la alfombra. Desde ese punto se bajará al segundo nivel, por donde saldrán los pasajeros del área de llegadas, por lo cual será casi imposible que se encuentren con los de salida.



En el primer nivel, que es como un sótano, está el acceso a la plataforma y a la pista, allí será un área restringida y habrá bodegas, y se instalarán los equipos del funcionamiento del aeropuerto.

Al 15 de noviembre ya deben estar probados todos los sistemas que se están instalando en este momento, ya que será hasta esa fecha que las aerolíneas pasarán todas sus operaciones. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo







En la plataforma ya están las mangas instaladas, a la espera de los primeros aviones, y la pista de 2,440 metros de longitud ha sido mejorada, según el concesionario.



Peter Fleming, director de la División de Aeropuertos del Grupo EMCO, reconoció que al 15 de octubre no habrá vuelos en sí.



A nivel de terminal los trabajos ya está avanzados en un 95 por ciento, se están instalando equipos, las cámaras y pantallas serán los últimos equipos que se colocarán, ya que primero se debe hacer una limpieza.



Dentro del perímetro, la terminal de carga estará lista hasta enero, ya que el plan es entregar la obra final hasta febrero de 2022.

Sin embargo, el compromiso es que en noviembre próximo la terminal ya esté operativa, con pista y calles de rodaje, pero con algunas medidas contingenciales, como una torre de control provisional, debido a que el concedente no ha terminado las obras que le corresponden.



En ese sentido, el aeropuerto Palmerola estará operativo el 15 de octubre y por petición de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) se hará el proceso de transición hasta el 15 de noviembre.



A partir de ese día todas las líneas aéreas están corriendo para ser las primeras en aterrizar, por lo que el 15 octubre inician las pruebas. Si se tardan diez días, o antes del cierre del mes, en esa fecha harán los primeros vuelos.



El concesionario entregará su parte final en febrero del 2022, pero el concedente lo hará hasta marzo, es decir, que hasta esa fecha operará al cien por ciento.

Esta es el área de espera antes del abordaje, donde se está instalando la alfombra y haciendo los detalles, por aquí pasarán los pasajeros que buscarán la puerta para abordar. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo



