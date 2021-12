Tegucigalpa, Honduras

La Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza) informó en el reinicio de obras del Centro Cívico Gubernamental (CCG), el megaproyecto que concentrará todas las instituciones estatales en un solo lugar, que el "gobierno hondureño gasta alrededor de 1,000 millones de lempiras anuales en el pago de alquileres y mantenimiento de edificios".

Coalianza no solo difundió esta información el 5 de diciembre del 2016, cuando se reactivaron las labores en el predio de la actual Casa Presidencial, sino que exhibe esta cifra en la ficha del proyecto alojada en su portal web www.coalianza.gob.hn como una manera para valorar el ahorro en el gobierno al tener un inmueble propio y no funcionar en locales de terceros.

Sin embargo, ese mismo día surgió una contradicción que pasó desapercibida durante el evento, pues mientras la institución estimaba el gasto en alquileres en 1,000 millones de lempiras, el presidente Juan Orlando Hernández mencionó que la obra le generaría al Estado un ahorro por 300 millones de lempiras.

Esta última cantidad es la que cada año el gobierno paga en el alquiler de costosos edificios, según la declaración del mandatario, siendo un monto que al entregar la obra, en unos dos años, será depositado en un fideicomiso que se encargará de pagar el monumental complejo.

El Centro Cívico Gubernamental está valorado en unos 200 millones de dólares (unos 4,500 millones de lempiras), consiste en dos torres verticales más tres edificios horizontales y lo planean habilitar en el segundo semestre del 2018.

"El Centro Cívico es como tener lo propio, su propia casa, porque hemos estado pagando una enorme cantidad de alquileres en edificios y eso ha sido un desorden", valoró el mandatario el día que iniciaron de forma definitiva los trabajos.

A casi tres meses de publicarse el dato falso y exagerado sobre el ahorro en el Centro Cívico, Colianza todavía mantiene la información en su portal web. Vea lo subrayado en azul.

Lo cierto es que resulta difícil estimar el desembolso del gobierno central en la línea de alquiler y arrendamiento de edificios por contradicciones entre la ficha de Coalianza, el gobierno central y las partidas presupuestarias.

Para corroborar este monto, el Inspector EH trató de ponerse en contacto con la unidad de comunicaciones de Coalianza, pero las llamadas realizadas a la jefa del departamento no fueron contestadas.

En ese sentido, esta unidad solicitó a la Secretaría de Finanzas el reporte sobre los recursos destinados para este fin y el departamento de comunicaciones informó que para diciembre de 2016 el Estado habría pagado 304,868,313 lempiras.

Por otra parte, Inspector EH tuvo acceso a un informe comparativo del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto Detallado de la administración pública del presente año y los últimos dos para analizar el renglón de "alquiler de edificios, viviendas y locales".

El documento señala que el gobierno centralizado y descentralizado erogó unos 308 millones de lempiras en el 2015 y 241 millones en el 2016 en este gasto. Para el 2017 será de 236 millones de lempiras.

Como bien apunta Casa Presidencial en su portal web, "al menos 40 instituciones del Estado, centralizadas, descentralizadas y desconcentradas" se mudarán el Centro Cívico Gubernamental y repite la valoración que el proyecto generará "unos 300 millones de lempiras" de ahorro al año.

A pesar de la variante a lo largo de los tres años, el gobierno ha mantenido esta última cifra como punto de referencia para valorar el ahorro, puesto que fue en el 2015 -cuando el gastó rondó los 308 millones- que se hicieron los primeros estudios de factibilidad del proyecto.

El Informe de Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto detallado en comparativo del 2015, 2016 y 2017 muestra el erogación en materia de alquiler de edificios en esos tres años, ningún valor cercano al expuesto por Coalianza.

Aunque la fuente documental no coincide de forma exacta con los datos de la Secretaría de Finanzas o de Casa Presidencial, al menos las cifras van en una consonancia relativa, no así el caso de Coalianza, que muestra una diferencia mayúscula de 700 millones de lempiras, que surgen de una simple operación matemática: los 1,000 millones exhibidos en su portal menos los 300 millones usados de referencia, lo que no puede considerarse como una disparidad por redondear números o depurar ciertos detalles.

Asimismo, la proyección de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada también triplica el ahorro estimado por el Poder Ejecutivo de Honduras.

En ese sentido, el Inspector EH, además de detectar que la cifra de Coalianza es falsa porque no tiene sustento en ningún documento de presupuesto o en una fuente de la Secretaría de Finanzas -como entidad oficial-, considera que la información es exagerada, por lo que sin duda es un ¡PLOP!