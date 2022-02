Jorge Cálix tras firmar acuerdo: "Sigo creyendo que Libre debería presidir el Congreso"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Después de declinar a sus aspiraciones por la presidencia del Congreso Nacional y sumarse nuevamente a la militancia del Partido Libre, Jorge Cálix aseguró haber tomado la mejor decisión para Honduras.



Tras varios días de negociaciones con el coordinador de Libre, Manuel Zelaya Rosales, el parlamentario firmó un acuerdo que reconoce la titularidad de Luis Redondo en el Legislativo.



Después de estampar su firma, Cálix ofreció una conferencia de prensa que dejó entrever en todo momento su inconformidad por ceder la presidencia del hemiciclo. Incluso hasta se autodenominó un "soldado más".



"Yo no estoy aquí por mi carrera política, yo estoy aquí porque reconozco que hay cosas más importantes que mi carrera política. Reconozco que el país está por sobre cualquier interés personal y reconozco también que los intereses del pueblo hondureño están por sobre mi carrera política", afirmó.



Agregó: "Y precisamente porque primero está Honduras, porque primero están los intereses de los hondureños y las hondureñas este señor ha decidio dar un paso al costado, no pensando en mi carrera política, simplemente pensando en lo que más le conviene al pueblo hondureño en este momento".

Vea aquí: ¿Qué dice el acuerdo firmado para resolver crisis en el Congreso Nacional?

"Estoy aquí porque entiendo que lo más importante es el país, la paz de Honduras, la estabilidad del gobierno, el fortalecimiento del Estado de derecho y eso está por sobre mis intereses y lo que yo quiera", añadió.



No obstante, dejó claro que sígue creyendo que "Libre debería presidir el Congreso, pero también reconozco que el liderazgo e nuestra presidenta es bastante fuerte, tiene suficiente respaldo y debo respaldarla".



Además, Cálix afirmó que pese a haber recibido una propuesta para la titularidad de una secretaría por parte de Xiomara Castro, él ha decidido sumarse como un "soldado" más al Congreso Nacional.



"Yo me sumo como un diputado más por la refundación de Honduras. La presidenta me ha hecho un ofrecimiento para acompañarla en el Poder Ejecutivo, ofrecimiento que me honra tremendamente, pero considero que no quiero aprovechar la oportunidad para negociar un cargo en beneficio personal. Creo que mi voto en la refundación en el Congreso puede ser más valioso para ella y para su trabajo como presidenta de los hondureños", aseguró.



Reiteró: "Soy un soldado más y me sumo como un soldado más".



También aclaró que no se irá al exterior y que será en el Congreso donde se quedará.